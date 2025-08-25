Неочаквано почина легендарен български фоторепортер

Починал е фотографът Георги Цветков - Гошоре, легенда на фотографския отдел на "Труд", съобщава "Club Z". "Той обаче бе фигура далеч надхвърляща границите на която и да е редакция - обичан в цялата гилдия, един от доайените на фоторепортерите в София. Гошоре беше ценител на благата раздумка, горчивото пиво, заветите на "татко Махно" и философията на анархията... Еднакво добре в неговата компания се чувстваха дамите - заради невероятния джентълмен, и мъжете - заради изключително ерудирания събеседник, с океан от познания в безброй сфери.", пишат още от медията.

Кой е Георги Цветков - Гошоре

Роден е през 1946 г. в София. Рисуването го увлича още като дете. Открива страстта към фотографията като ученик, когато за първи път хваща "Байрета", пише БНР през юли тази година по повод изложбата "Професия фоторепортер за цял живот".

Георги Цветков завършва фотография в Техникума по фотография и полиграфия в класа на бъдещи имена в това изкуство. Сред тях са Рафи Марукян, Александър Малев и Петър Ганев - старши. Учител им е легендарната Янка Кюркчиева.

Снимка: Rada Petkova/Facebook

Професионалният му път започва като сътрудник на вестниците "Учителско дело" и "ЖП воин". Панамците - Георги и Кольо забелязват качествата на младия Цветков и го вземат във фото отдела на в. "Народна младеж". Той сътрудничи в този период на десетина издания, сред които в. "Студентска трибуна", "Средношколско знаме" и сп. "Български журналист".

По-късно във в. "Кооперативно село" Гошоре се разгръща като фоторазказвач на селския живот. Пътува из страната и показва през своя уникален поглед традициите и ежедневието в малките, отдалечени населени места.

Той самият определя 70-те - 80-те години на м. в. като "бохемско-анархичния си период". Има неколкократни сблъсъци с милицията, след спорове за политическия режим. Един ден влизайки в редакцията го посреща отговорният редактор с писмо от ДС. В него Цветков е определен като анархо-фашист. Гошоре сам напуска, за да "не петни името на редакцията".

След известна самоизолация той се появява отново на професионалния терен във в. "Труд" със застъпничеството на Кольо Ставрев, които знае достойнствата и силата на фоторепортажите му. Следват 33 г. в националния ежедневник. Отразява бурните събития на прехода и тъмните мутренски времена почти 24/7, но водещо при Гошоре остава отношението към истински простите и красиви неща в живота.

Георги Цветков е член на СБЖ. Носител е на приза "Снимка на годината" на СБЖ. Има десетки награди от международни и национални конкурси за фоторепортаж и художествена фотография.

Представен е в изданието "Големите фоторепортери на България (1960-1989)", чийто автор е покойният фоторепортер и преподавател по фотография Цветан Томчев.