Обрат: Стачката в БНТ се отлага

Стачката в Българската национална телевизия (БНТ) се отлага. След поредица от срещи на 23 септември ръководството на БНТ е заявило, че уважава правото на протест, но е изяснено, че той трябва да е съобразен със закона. След срещата с генералния директор Емил Кошлуков е поет ангажимент да се изпрати писмо до финансовия министър, за да се организира среща със стачния комитет и ръководството на телевизията.

На срещата Кошлуков е помолил, ако има стачка и няма отлагане, да се промени форматът на стачните действия и те да бъдат съобразени със закона. След това стачният комитет е депозирал писмо, с което е обявил отлагане на стачката, съобщава БТА.

В какво щеше да се изразява стачката

Снимка: БГНЕС

На 19 септември (петък), част от служителите на БНТ обявиха, че обмислят стачни действия. "За съжаление, в последните години дейността на БНТ, както и на повечето обществени медии, е недофинансирана и заплатите на нашите служители наистина може да се каже, че не са адекватни на пазара. Това, което ние, като ръководство, ще се постараем да направим, е по никакъв начин качеството на информацията и на телевизионния продукт да не пострада, ако се вземе окончателно решение за някакви стачни действия", каза пред БТА Антон Андонов, член на управителния съвет на БНТ. Основното искане на служителите на БНТ е за повишаване на заплатите.

На 15 май тази година работещи в БТА, Българското национално радио и БНТ протестираха с искане за повишаване на заплатите с минимум 15 процента. Протестът бе с наслов "Трудът в медиите има стойност".