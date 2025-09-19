Стачка в БНТ: Новините ще са в телеграфен вид, ще се снима само в общи планове

Служители на БНТ са обявили, че започват едноседмична стачка от 24 септември до 1 октомври с настояване възнагражденията им да бъдат повишени, а условията им на труд да бъдат подобрени. Информацията е на OFFNews, откъдето се позовават на свои източници. Според медията е сформиран инициативен стачен комитет, който вече е уведомил генералния директор извън мандат Емил Кошлуков за предстоятащите им действия. Твърди се, че след уведомлението е започнал натиск срещу стачката.

Инициатори са оператори, режисьори, монтажисти и звукорежисьори от Българската национална телевизия, а според OFFNews част от репортерите също са заявили готовност да се включат. Смята се, че в инициативния комитет влизат около 900 души, но не е ясно колко от тях ще се включат в стачните действия.

В какво ще се изразява стачката

Според информацията БНТ няма да спира излъчването си, а по-скоро работата на стачкуващите ще се ограничи. В изпратеното до Емил Кошлуков уведомително писмо се казва, че по време на стачката БНТ ще отразява новините в телеграфен стил и няма да има разширени репортажи. От своя страна режисьорите и операторите ще работят само с общи планове, а монтажистите ще монтират материалите през черни бланкове.

Намеренията са по време на цялата програма в периода на стачката да стои надпис "Предварителни стачни действия на служителите на БНТ", а водещите да казват същото съобщение. Медията пише още, че се предвижда служителите да са на работните си места, но да изпълняват задълженията си само в половината работно време.

Според инициативния стачен комитет, ако след края на стачната седмица исканията не са удовлетворени, ще се стигне до ефективна стачка в БНТ. Тогава Българската национална телевизия ще спре да отразява работата на Народното събрание, Президентството и Министерския съвет.