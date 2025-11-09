Войната в Украйна:

Опасни кодове за обилни дъждове: Десет области у нас да се готвят за 10 ноември

09 ноември 2025, 15:52 часа 282 прочитания 0 коментара
Синоптиците от "Meteo Bulgaria" издадоха предупреждения с жълт и оранжев код за обилни дъждове за понеделник, 10 ноември, съобщават в страницата си в социалните мрежи метеоролозите.

Очакваните нови значителни валежи в планинските райони на Югозападна България ще са със сумарни количества за денонощието 25-45 л/кв.м., а по границата с Гърция (обл. Благоевград, Смолян и Кърджали) и до 50-60 л/кв.м. с гръмотевици.

Дъждовете ще продължат и в нощта срещу вторник, а нивата на реките ще се повишават, предупреждават още те в прогноза за времето.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
