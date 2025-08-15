Войната в Украйна:

Опасно време: Жълт код за силен вятър в четири области и по морето

15 август 2025, 06:44 часа 475 прочитания 0 коментара
Жълт код за силен вятър е обявен за днес (15 август) в четири области на страната. Той важи за Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали, където поривите на вятъра ще достигат до 80 километра в час. В сила е и предупреждение за силен вятър по морето. Вълнението на места в Бургаска област ще достига до четири бала. Над останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 30 и 36 градуса, за София - около 32.

Времето днес

В петък в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа до умерен, в Югоизточна България временно силен вятър от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде слънчево, с температури в интервала 28-29 градуса и температура на морската вода около 28 градуса.

В планините ще преобладава слънчево време, с умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24 градуса, а на 2000 метра - около 19 градуса. 

През почивните дни ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, в събота ще е слаб до умерен, в Югоизточна България предимно умерен, в неделя ще отслабне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
