От баницата с късмети до новогодишния тост – всичко за празничната трапеза в Kaufland България

До 4 януари магазините на Kaufland България се превръщат в място, където подготовката за новата година започва с вдъхновение и завършва с пълна празнична трапеза. Независимо дали посрещането на 2026 г. ще бъде в тесен семеен кръг или в шумна компания, ритейлърът предлага всичко необходимо – от първата салата до последния десерт за новогодишната нощ. Пълният асортимент може да бъде разгледан онлайн тук.

Новогодишното праненство може да започне с късмети, поставени върху вита баница от пекарната на Kaufland за 4,99 лв./2,55 евро. За приготвянето на празничното меню отлично допълнение е 250 г. краве масло Deutsche Markenbutter, което се предлага на топ цена от 3,99 лв./2,04 евро. То може да намери място и във фурната като мазнина към свински врат без кост, който до 31 декември може да бъде закупен от свежата витрина на половин цена за лоялни клиенти. Класическите гарнитури също са с празнични предложения – мити картофи на половин цена за 0,88 лв./0,45 евро за килограм, моркови с 50% отстъпка и мини гъби печурка за 2,49 лв./1,27 евро. За свежа салата са намалени розовите домати, краставиците, зеленият лук и спанакът на листа.

За всяка празнична маса свежата витрина предлага варено-пушена свинска плешка от Leki за 9,99 лв./5,11 евро за килограм. Чак до 7 януари – Ивановден, редица месни и млечни деликатеси също са на топ цени. Сред тях са занаятчийски бут от „Меско“ за 25,99 лв./13,29 евро за килограм и бабек от „Перелик“ за 19,99 лв./10,22 евро за килограм. Свежата витрина допълва предложенията със сръбска наденица от „Бони“ с 37% намаление.

До 7 януари платото с мезетата може да включва намалени с 40% полутвърдо пушено сирене с чили Bergader, а сирене бри President е с 20% намаление. С цели 44% е намален катъкът с печени чушки от „Кенар“, а с отстъпки са и салата Снежанка и кьополу „Брей!“.

Новогодишният тост може да бъде вдигнат с бяло пенливо вино от Тракийската низина Mont Royal за 4,99 лв./2,55 евро, както и с промопакет с 32% намаление, включващ ирландско уиски Jameson с две чаши. До 7 януари, пенливите вина Zonin Gran Cuvee и Bottega Spumante са с до 30% намаление. Червеното или бялото вино „Рабиша“ е с 41% отстъпка и струва 9,99 лв./5,11 евро.

Празничното настроение се усеща и у дома с аромата на мандарини на половин цена – 2 кг в мрежа за 2,99 лв./1,53 евро. Изгодни предложения има и при лимоните с 44% отстъпка, сладкото и сочно киви „Голд“ на половин цена за 1,99 лв./1,02 евро, както и при любимата ябълка „Златна превъзходна“, която струва 1,99 лв./1,02 евро за килограм. С 40% отстъпка са и крушите „Конференс“.

Имениците могат да почерпят с бонбони Ferrero Rocher за 16,98 лв./8,68 евро или Suchard за 7,98 лв./4,08 евро за притежатели на Kaufland Card. Намалени са още бонбониери Lindt, шоколадови бонбони Lindt Lindor, Amoretta, Raffaello и други. С до 33% намаление са и тортите – френска селска, меден йогурт или шварцвалд.

До 4 януари десетки продукти са с 50% намаление за притежателите на Kaufland Card. Сред тях са сирене от краве мляко „Беленско“, кашкавал „Булгарче“, хапки сельодка, различни видове херинга филе, червена леща Izzi, бял ориз Krina, лютеница „Хорцето“ и много други. Всички предложения могат да бъдат разгледани онлайн.