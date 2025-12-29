Евро проблем: Искате да минете границата в новогодишната нощ? Може да не успеете

Преминаването към еврото в новогодишната нощ е възможно да доведе до затруднения по границите. Има голяма вероятност онлайн плащанията да са невъзможни и всеки, който иска да премине границата, е добре да носи пари в брой.

От Агенция "Митници" съобщиха, че във връзка с въвеждането на еврото, от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. е възможно да има временно прекъсване на работата на ПОС терминалите за плащане на пътни такси и разрешителни на МП/ГКПП.

Плащания - само в брой

Във въпросния времеви интервал таксите ще могат да се плащат в брой на Дунав мост - Русе и на всички ГКПП, където се приемат кешови плащания (без Капитан Андреево и Лесово).

Ако ситуацията влезе в режим на удължена неработоспособност на терминалите, ще се приложи аварийна процедура за плащане в брой.

От 1 януари 2026 г. всички трансакции на ПОС-терминали ще се извършват само в евро. Такса "мост" при преминаване на Дунав мост Русе - Гюргево ще може да се заплаща както в лева, така и в евро през януари, като се препоръчва плащане в брой с точна сума или чрез безкасови методи.

Работещите с митнически информационни системи за внос и износ икономически оператори ще имат автоматично превалутирани виртуални сметки в евро от 1 януари 2026 г., включително за възстановяване на суми.

Агенцията препоръчва на операторите да заредят предварително сметките си с левове за първите дни на новата година.

Запасете се с кеш

България е на прага на еврото и експертите дадоха и полезни съвети за първите дни на еврото у нас. Николай Бакалов, който е член на Асоциацията на банките в България съобщи пред БНТ, че банкоматите няма да спират - те имат софтуер, който ще им позволи до 31 декември да раздава левове, а след 1 януари - евробанкноти.

За банкоматите, които имат функция за внасяне на пари, правилото е същото - до 31 декември те ще приемат левове, а след това - само евро.

Но въпреки че уверенията са, че банкоматите са готови и няма да спрат, възможни са проблеми с картите и картовите разплащания в първите от часове до дни, ако системата се срине, или е възможно обслужването да е по-бавно, а трансакции - няколко пъти да бъдат отказвани.

И това важи не само за банковите услуги, отбелязват източници на Actualno.com след първите тестове на системите им за преминаване към еврото - има данни за трудности и че се работи да се изгладят и от други сектори, в които трябва да има обработка на данни за много клиенти. Затова и съветите на някои експерти са да си предвидите пари в брой - в евро или в български левове през януари няма да има значение, защото по закон до 31 януари магазините и ресторантите ще са длъжни да приемат и евро, и левове.