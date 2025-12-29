Почина уважаван преподавател в Софийския университет

Скръбна вест дойде от Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ). От учебното заведение съобщиха, че е починал проф. д-р Хараламби Паницидис, дългогодишен преподавател в Катедрата "История на философията" във Философския факултет на СУ. "Проф. Паницидис беше изключителен човек и учител със силно свободолюбив дух и много показателни сърдечни и добронамерени отношения с колегите", отбелязват от СУ.

"Загубихме не само много важен преподавател и изследовател, но и човек, който беше подкрепа за много други със своята устойчивост и доброта. Той беше с изключително борбен дух, с огромна сила и сдържаност, а същевременно с ведра, приобщаваща и жизнена усмивка. Поклон пред светлата му памет", се казва в съболезнованието от академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Кой е проф. д-р Хараламби Паницидис

Снимка: Хараламби Паницидис/Facebook

Той е роден на 3 декември 1953 г. и преподава в специалността "Философия" от 1978 г. Неговите изследователски интереси са в областта на социалната философия, история на философията, неомарксизма, философската антропология. А след издаването на неговата книга "Поетика на желанието" (2003) това става една от основните му теми в различни интерпретативни полета.

Години наред той преподава задължителния курс "Нова философия (19-и век)", "Руска философия", както и "История на марксизма: основни направления". Има продължителен и задълбочен интерес към връзката между философия, литература и история, което обогатява и неговото преподаване, и изследователската му дейност. Той има специален интерес също така към философията на Фридрих Ницше, Николай Хартман, Вилхелм Дилтай.

Проф. Паницидис е преводач от гръцки - и на философски, и на поетически творби, негови са преводите на "Физиогномика" и "Атинската полития" от Аристотел, а също и поезия на Константинос Кавафис.

От години той твори и в областта на скулптурирането, дървопластиката и дърворезбата, като има няколко самостоятелни изложби. В произведенията му се съчетават едновременно абстрактните и изчистени форми, както и цветността и материалността на конкретните образи. Философията за него е не само работа с понятия, но и въплъщение на специфичното за него образно-пластично мислене, както и сериозен обществен ангажимент, отбелязват от СУ.

Проф. Паницидис е бил заместник-председател на Българо-канадския център за научни изследвания (2008-2012), както и съосновател и член на редакцията на списание "Сократ" (2003-2004).