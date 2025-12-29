Влизането на България в еврозоната ще помогне на туризма по Черноморието: Белгийската преса

Предстоящото от 1 януари влизане на България в еврозоната ще окаже особено силен положителен ефект върху развитието на туризма по Черноморието. Това отбелязва днес един от най-влиятелните френскоезични всекидневници в Белгия – "Ла Либр". Изданието подчертава, че българските морски курорти са високо ценени от европейските туристи и допринасят за около 8% от брутния вътрешен продукт на страната.

Под заглавие "Най-бедната страна в ЕС изоставя своята валута за сметка на еврото" вестникът представя оценки на български наблюдатели, според които страната се нуждае от поне една-две години на стабилно управление, за да може реално да усети ползите от въвеждането на единната европейска валута. Цитирани са данни от проучване на "Евробарометър", според които 49% от българските граждани не са убедени, че приемането на еврото е положителна стъпка, като тревогите са най-силно изразени сред хората в по-малките населени места. Сред основните опасения са възможно повишаване на инфлацията и продължаващата политическа нестабилност.

Отбелязва се, че през лятото протестно движение настоя за запазването на лева "по инициатива на крайнодесни и проруски партии, които си играят с тревогите на българите от увеличението на цените".

В статията се посочва, че България е изправена пред сериозни предизвикателства след протестите, довели до падането на правителство, управлявало по-малко от година, както и в навечерието на нови предсрочни парламентарни избори – осмите за последните пет години. Цитирано е мнението на Боряна Димитрова от социологическата агенция "Алфа Рисърч", според която темите около въвеждането на еврото вероятно ще бъдат използвани от политици с антиевропейски позиции.

Припомнена е и оценката на ръководителя на Европейската централна банка Кристин Лагард, която каза, че присъединяването към еврозоната ще осигури на България по-лесни парични преводи, ще намали цената на финансирането и ще доведе до стабилни цени. По нейните думи малките и средните предприятия ще спестяват по половин милиард евро от такси, а наблюдаваното повишение на цените е краткотрайно.

В същото време "Ла Либр" цитира статистически данни, според които цените на храните в България са нараснали с 5% на годишна база през ноември – двойно повече спрямо средното равнище в еврозоната. Отбелязва се и значително по-висок ръст на цените на недвижимите имоти – с 15,5%, което е близо три пъти повече в сравнение със страните от Еврогрупата.

