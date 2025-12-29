Кметът Ревански: Белица помни Брижит Бардо

За нас Брижит Бардо ще остане завинаги жената, която превърна Белица в място на надежда, състрадание и ново начало. Това написа в съболезнователно писмо кметът на община Белица Радослав Ревански по повод кончината на легендарна френска актриса и ревностна защитничка на животните. Брижит Бардо почина на 91-годишна възраст, съобщи в неделя Фондация „Брижит Бардо“.

ОЩЕ: Почина легендарната актриса Брижит Бардо

"Белица ще те помни"

"С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта, че на 91-годишна възраст ни напусна великата френска актриса и безстрашен защитник на правата на животните – Брижит Бардо", пише в съболезнователното писмо кметът на Белица Радослав Ревански.

"За света тя беше икона на киното и символ на свободния дух. За нас, жителите на община Белица, тя ще остане завинаги жената, която даде втори живот на мечките и превърна Белица в място на надежда, състрадание и ново начало“, посочва в писмото още Ревански. По думите му благодарение на нейната кауза, на нейната смелост да застане на страната на безгласните и страдащите, Паркът за танцуващи мечки край Белица се превърна в дом на спасението – там, където болката бе заменена със спокойствие, а страхът – със свобода.

"Всяка мечка, която днес живее достойно под небето на Белица, носи частица от нейното голямо сърце. Брижит Бардо ни показа, че истинската слава не е в прожекторите, а в доброто, което оставяш след себе си. Тя ни научи, че човечността няма граници, език или националност – тя е избор“, пише още Ревански от свое име, от името на жителите на Белица „и на всички, които вярват, че животът на всяко същество има стойност, изказвам нашите най-искрени съболезнования“.

ОЩЕ: Паркът за мечки в Белица отбелязва 25 години от създаването си

Радослав Ревански завършва писмото си с думите: „Почивай в мир, Брижит Бардо. Белица ще те помни“.

След като слиза от снимачната площадка, Бардо се посвещава на защитата на дивата природа. През 1986 г. основава фондация, чрез която да помага на изпаднали в беда животни. Организацията й има представителства в над 30 държави на пет континента, в България заедно с "Четири лапи" е ангажирана с Парка за мечки край Белица.

През септември тази година Паркът за мечки в Белица отбеляза 25 години от създаването си в България в присъствието на представители на международната природозащитна организация „Четири лапи“ и на фондация „Брижит Бардо“, както и на много хора, ангажирани в опазването на животните и защита на техните права.