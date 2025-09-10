Войната в Украйна:

Отива ли си лятото? Прогнозата на НИМХ

10 септември 2025, 06:33 часа 387 прочитания 0 коментара
Отива ли си лятото? Прогнозата на НИМХ

В сутрешните часове на места в източните райони видимостта временно ще бъде намалена от мъгли, но през деня ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. Изолирани слаби превалявания ще има само в планините. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 30°, предаде БНТ по прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Още: Свежи сутрини и топло време: Прогнозата на проф. Георги Рачев

Времето по морето и планините

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 26° до 28°. Температурата на морската вода е около 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Още: Ще ни трябват ли чадъри за първия учебен ден? Отговорът от проф. Георги Рачев

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 17°.

В четвъртък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Над Западна България въздушната маса ще е неустойчива и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен югоизточен вятър, който в западната част от страната временно ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.

В петък облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност. Максималните температури ще са от 22° в западните райони до около 30° в източните, където преди обяд ще има и повече слънчеви часове. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През почивните дни и и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 24° и 29°. В Източна България вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в западната половина от страната по-често значителна и на места ще превали краткотраен дъжд.

Още: Златна есен: Продължава сухото и горещо време

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
лято есен прогноза за времето
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес