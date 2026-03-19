С призната корупция в БАБХ: Опасното месо от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е в София

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София. Каналът за контрабандното месо е от Румъния и е работил поне от 3-4 години.

Консумацията на подобно месо крие сериозни рискове за здравето.

Това заяви д-р Ангел Мавровски, директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Месото е пласирано в София

Той обяви, че животните са от Румъния, тъй като цялото поле е осеяно с ушни марки от там.

"Дори изпратихме писмо към румънската страна. Там се оказа, че има живи румънски животни на поляната на Ихтиман. Те са виртуално живи, но на практика – части от тях, останките им са до Ихтиман", заяви Мавровски.

Той направи предположение, че месото е било пласирано в столицата

"Най-близкият пазар за това месо е София. Най-вероятно е било на пазара. Има и други заболявания, освен шапа, които също са доста опасни, в района на Симитли има бурцелоза", коментира той пред БНТ.

"Някой си е затварял очите широко"

Мавровски беше категоричен, че камарите от кожи, кости и вътрешности няма как да не се забележат от местните власти и други институции.

"Някой си е затварял очите широко. Според нашите проучвания няма как това да е без съзнанието и на наши служители, както и на други институции", призна Мавровски..

"Залавяни са няколко пъти, доколкото разбирам, от колегите на границата. Обаче от там нататък не произтичат никакви мерки. В случая, просто по адресни регистрации прецизирахме и с полицията се отиде на място", допълни шефът на БАБХ.

Да се внимава от къде се пазарува месо

Той призова хората да пазаруват само от места, на които имат доверие.

"Вероятно има и търговци, които си позволяват да закупуват такива продукти. При месопереработката пак там има много строг контрол – специално предприятията, които са регистрирани, имат много строг контрол. Според мен това е по-скоро в нерегистрирани предприятия, които също едно по едно започват да излизат наяве. Самият добив на месо, дори животните да са клинично здрави, трябва да се извършва регламентирано в кланници. Има риск за хората, които консумират това месо. Има си търговци, които не биха си позволили да вземат случайно добито месо", заяви той.

Директорът на БАБХ отказа да коментира липсата на контрол по време на предишното ръководство на агенцията.

Той посочи, че от тук нататък всички пратки с живи животни ще бъдат щателно проверявани.

"Целта на акцията, която подехме вчера с министър Христанов, е чиста храна. Буквално правим като КПП-та на границата, за да няма нерегламентиран внос на животни. Всички пратки, които са с живи животни, ще бъдат проверявани и това ще е безсрочно", обеща той.

Шапът

Директорът на БАБХ коментира и мерките срещу разпространение на шап.

"След като получихме информация за огнищата, които продължават да "пукат като пуканки", в Кипър, взехме мерки, особено след огнището, което избухна на остров Лесбос. Взехме мерки на територията на цялата страна и съответно по границите, за да ограничим достъпа на животни и нерегламентирания внос", обяви той.

"Знаете случая и в Наруса, където заловихме благодарение на гранична полиция животни от Румъния. От там е абсолютно забранен вносът на дребни преживни животни, както и от Гърция. И от двете страни вече имаме засечени такива пратки – спрени, някои от животните са върнати още на границата, когато беше случаят с Румъния. От там знаете, че произтече продължението в Ихтиман, което шокира доста голяма част от зрителите", добави Мавровски.