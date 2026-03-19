България и Румъния във военно учение със САЩ в Черно море

Румънските военноморски сили организират учение, ще се проведе в зоната на отговорност на Румъния в Черно море и река Дунав.

Над 2500 военни от Румъния, България и 11 партньорски срани ще участват между 23 март и 3 април в учението "Морски щит" ("Sea Shield") - най-голямото многонационално учение в региона на Черно море през тази година, съобщава Аджерпрес, позовавайки се на информация на Министерството на националната отбрана.

България, Румъния, Гърция, Турция и още 9 държави

Още: Гръцките военноморски сили провеждат учение, заради дроновете

"Двете седмици ще включват сегменти на обучение в национална, международна и многонационална рамка, а дейностите ще покриват всички видове среда - морска, речна, заливна, подводна, сухопътна и въздушна, и ще включват сложни сценарии, адаптирани към настоящите предизвикателства за сигурността", се посочва в съобщение на министерството.

Над 2500 военни от Румъния и 12 страни партньорки ще участват в тазгодишното издание. Освен Румъния, останалите държави са България, Канада, Франция, Германия, Гърция, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, САЩ и Турция.

Всички те ще участват с 48 плавателни средства, 64 бойни машини, 10 летателни апарата и 10 автономни безпилотни системи.

Румънските военноморски сили ще участват с около 1500 военни и 33 морски и речни плавателни съда, включително три фрегати, два ракетни кораба, един миночистач, един минен ловец и други, както и с 14 бойни машини, четири автономни безпилотни системи и два военноморски хеликоптера.

Още: "Иран не се съобразява кой участва в операцията": Военният министър иска повишаване на готовността на ПВО на България

Учението

Целта на учението "Морски щит" е повишаване на оперативната съвместимост между участващите структури в многонационална рамка с участието на всички категории сили на румънската армия и оптимизиране на усилията на институциите в системата на отбраната, обществения ред и националната сигурност, отбелязва министерството, предаде БТА.

"Чрез провеждането на това учение националните и съюзническите структури ще укрепят процедурите си за съвместни действия и отношенията си на сътрудничество с цел поддържане на стабилен климат на сигурност в Черноморския регион и по източния фланг на Северноатлантическия алианс", се посочва още в съобщението.

Без САЩ: НАТО стартира най-голямото си военно учение в Балтийско море за 2026 г.