Правителството на Гюров:

България и Румъния във военно учение със САЩ в Черно море

19 март 2026, 10:26 часа 468 прочитания 0 коментара
Румънските военноморски сили организират учение, ще се проведе в зоната на отговорност на Румъния в Черно море и река Дунав.

Над 2500 военни от Румъния, България и 11 партньорски срани ще участват между 23 март и 3 април в учението "Морски щит" ("Sea Shield") - най-голямото многонационално учение в региона на Черно море през тази година, съобщава Аджерпрес, позовавайки се на информация на Министерството на националната отбрана.

България, Румъния, Гърция, Турция и още 9 държави

"Двете седмици ще включват сегменти на обучение в национална, международна и многонационална рамка, а дейностите ще покриват всички видове среда - морска, речна, заливна, подводна, сухопътна и въздушна, и ще включват сложни сценарии, адаптирани към настоящите предизвикателства за сигурността", се посочва в съобщение на министерството.

Над 2500 военни от Румъния и 12 страни партньорки ще участват в тазгодишното издание. Освен Румъния, останалите държави са България, Канада, Франция, Германия, Гърция, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, САЩ и Турция.

Всички те ще участват с 48 плавателни средства, 64 бойни машини, 10 летателни апарата и 10 автономни безпилотни системи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Getty Images

Румънските военноморски сили ще участват с около 1500 военни и 33 морски и речни плавателни съда, включително три фрегати, два ракетни кораба, един миночистач, един минен ловец и други, както и с 14 бойни машини, четири автономни безпилотни системи и два военноморски хеликоптера.

Учението

Целта на учението "Морски щит" е повишаване на оперативната съвместимост между участващите структури в многонационална рамка с участието на всички категории сили на румънската армия и оптимизиране на усилията на институциите в системата на отбраната, обществения ред и националната сигурност, отбелязва министерството, предаде БТА.

"Чрез провеждането на това учение националните и съюзническите структури ще укрепят процедурите си за съвместни действия и отношенията си на сътрудничество с цел поддържане на стабилен климат на сигурност в Черноморския регион и по източния фланг на Северноатлантическия алианс", се посочва още в съобщението.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Румъния Черно море военно учение Морски щит
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес