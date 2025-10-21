Отпуснаха още милиони левове по програмата за украинските бежанци

Министерският съвет прие проект на решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. Става въпрос за програмата за помощ на украинските бежанци, приета от правителството през 2022 г., когато пламна войната на руския диктатор Владимир Путин. Плащанията сега са верифицирани за периодите от 1 септември 2024 г. до 30 септември 2024 г. и от 1 октомври 2024 г. до 31 октомври 2024 г.

Това става съгласно списък № 27, ведно с преразгледани проектни предложения за периода от 1 август до 31 август 2024 г. по списък № 26, одобрен от Министерския съвет тази година.

Снимка: Областна администрация - Русе

С приемането на настоящия акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 3 769 266 лв. с ДДС, "съгласно приложения Списък № 27, неразделна част от Решението на Министерския съвет", обявиха от пресцентъра на правителството след днешното заседание на кабинета "Желязков" (21 октомври).

