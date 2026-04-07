Почина народната певица Янка Рупкина

Почина голямата народна певица Янка Рупкина. Тя напусна този свят на 87 години след продължително боледуване и престой в болница, където лекари са се борили за живота ѝ в продължение на седмици.

Преди дни стана ясно, че е бе изписана от болница в тежко състояние и не успя да се възстанови.

Янка Рупкина остава в историята като един от значимите посланици на българския фолклор по света.

Тя е носител на високото държавно отличие орден "Кирил и Методий", както и на множество награди за високо изпълнителско майсторство от различни престижни конкурси. Чрез песенното си наследство неповторимата изпълнителка на "Калиманку Денку" и "Мари Маро" - Янка Рупкина, остава един от вечните посланици на българската култура по света.