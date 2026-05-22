Жената, която разбива представите за човешките възможности в трейл бяганията

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Една жена, появила се наскоро в света на трейл бяганията, продължава да чупи представите за човешките възможности в този спорт. Нейното име е Туве Александершон. Макар и да е ново име в средите на най-популярните трейл състезания в света, 33-годишната шведка въобще не е "случайна". Напротив - нейният дългогодишен път в спортовете за издръжливост в момента я обуславя да се превръща в най-добрата трейл състезателка за всички времена, и то още с първите си участия.

Туве Александершон спечели Zegama Aizkorri с брутален рекорд на трасето в дебюта си

Александершон шокира света на трейл бяганията през есента на 2025 година, когато направи най-коравото женско бягане в историята, спечелвайки световната титла по планинско бягане. Доминацията ѝ бе толкова впечатляваща, че започна да доближава и най-добрите мъже. Туве задмина дори най-голямата легенда при жените в този спорт - Кортни Дауолтър, която с години бе считана за недостижима. А сега новоизгрялата звезда на трейла отново затвърди класата си.

Калните условия не спряха Александершон да се нареди и сред най-добрите мъже

През миналия уикенд Туве спечели Zegama Aizkorri (Зегама) - един от най-популярните планински маратони. Направи го в дебюта си на това състезание, и то с рекорд на трасето. Не просто рекорд - Туве свали повече от 8 минути от старото постижение, при това в може би най-калните условия в цялата история на състезанието. Без калните условия и с повече опит на трасето, Туве спокойно щеше да свали още минути от женския рекорд.

Впечатляващото е, че Александершон завърши на около 10% от победителя при мъжете, като през цялото време бягаше сама и трябваше да налага темпото си, докато мъжкото състезание бе оспорвано от няколко състезатели до самия финал. С други думи: Александершон бе големият герой на деня на Зегама, въпреки че при мъжете се бяха събрали най-големите звезди в света на трейла, включително легендата Килиан Жорнет, който впрочем "фалира" и завърши след Александершон.

Нова в трейл бяганията, но с дълга история и много успехи в ориентирането

Маратонът на Зегама има и българска следа, като през 2017-а Кирил Николов - Дизела завърши 12-и при мъжете в едно от най-силните си трейл състезания въобще. Тогава Жорнет, който е рекордьор по победи, спечели с рекорд на трасето. Сега Александершон финишира с около 30 секунди по-бързо от резултата на Дизела. Това, което обединява и двамата, е ориентирането. И Туве, и Дизела тръгват от този спорт, като шведката е считана за най-великата ориентировачка на всички времена, а Николов пък е най-успешният български ориентировач.

А след състезанието на Зегама Туве говори точно за ориентирането - че тепърва ще идват още състезатели от този спорт към най-комерсиалните трейл състезания в света. Такива вече се наблюдават - бившият ориентировач Фредерик Траншан от Франция стана световен шампион по планинско бягане при мъжете през 2025-а, а друг такъв - Андреу Бланес от Испания, пък финишира трети. И ориентирането действително вади изключително качествени състезатели в бяганията на дълги разстояния - не само в трейла, но и на пистата и на шосето.

Автор: Стефан Йорданов

