Какво да хапваме на ДВОРА: Вкусотиите на новия градски фестивал

Някои хора ходят по фестивали заради музиката – знаят всичко за групите, нетърпеливо чакат на първите редове и не се интересуват от нищо друго. Други обичат енергията и ритъма, трети не пропускат събитие, а четвърти просто търсят малко разнообразие за уикенда. А има и такива, които преди всичко са тук заради храната. Проучват предварително и задълбочено, познават вкусовете с истински професионализъм и очакват само най-доброто. Ако си от последните – веднага наостряй уши, защото имаме перфектното място за теб.

В ДВОРА сме събрали всичко, което бихме искали да хапнем в един специален пролетен уикенд: пица, брънч, азиатска кухня, бургери, спешълти кафе, неустоими десерти, пенливо вино и още доста причини да дойдеш гладен. На 30 и 31 май в центъра на София (ул. "20 Април" 13) те очаква едно незабравимо гастрономическо пътешествие. Ще можеш спокойно да обикаляш между различни кухни, аромати и вкусове, да откриваш нови места и да опитваш неща, за които със сигурност ще мислиш и след уикенда. А най-хубавото е, че всичко това ще се случва на фона на музика, разговори и градска енергия, което автоматично прави храната още по-вкусна. Ето кои ще се грижат да си тръгнеш щастлив, сит и с поне няколко нови любими изкушения:

Едно от нещата, с които никога не можем да сбъркаме, определено е хубавата пица. Особено когато тестото е пухкаво, продуктите пристигат директно от Неапол, а ароматът се усеща още от другия край на двора. Caruso Pizza те очакват с топла, автентична и безапелационно италианска пица, перфектна за споделяне. Или пък не.

С Beer Box нещата вече стават сериозни. Хрупкави картофки, наденички, крилца и ледено студена бира – всичко, от което се нуждаем в един дълъг фестивален ден. А най-хубавото е, че вървят еднакво добре както с музика, така и с добра компания.

Кетъринг количката на Lolly пък ще ни радва с разнообразие от изтънчени вкусове и коктейли. Вкусни хапки, свежа атмосфера и храна, която да ти прави компания между разговори, смях и обиколки из двора.

Любителите на балканската кухня също могат да бъдат спокойни – Yugo By Dzaferovic са тук и носят познати вкусове с много характер и типична щедрост. Домашен айвар, плескавица, традиционни босненски наденички… не знаем за теб, но ние огладяхме само от мисълта.

Asma Restaurant пък ще пренесат в ДВОРА богатите аромати и вкусове на турската кухня. Очаквай храна, която ухае толкова добре, че ще започнеш да се обръщаш всеки път, когато минеш покрай нея.

Истинското street food настроение идва с Манджа станция, които са ни подготвили типични мексикански вкусове: бурито, кесадия, такоси и още. Така че, ако си фен на по-смелите и пикантни предложения, това е една от задължителните ти спирки в ДВОРА.

Ако ти се яде нещо още по-различно, R Curry ще те изпратят на малко кулинарно пътешествие към Азия и Шри Ланка. Подготви се за непознати аромати, екзотично къри и специалитети, за които дълго време няма да можеш да спреш да мислиш.

Не забравяй да си пазиш място за десерт, защото My Cookelicious са тук, за да те изкушат както само те си могат. Не се съпротивлявай много – очакват те ръчно приготвените им бисквитки с вкусове като Blueberry Cheesecake, Pretzel Salted Caramel и други.

DEVIN ще дадат свеж старт на лятото с специални авторски моктейли на Devin Air. Ще можете да опитате за пръв път екзотични вкусове: Цитрус & Маракуя и Грейпфрут & Праскова. Балончета са с естествен произход, 0 калории, без захар и 100 добро % настроение.

И понеже не може без кафе и нещо сладко, Doppio Coffee ще бъдат точният адрес. Не пропускай да опиташ запазената им марка – класическо тирамису, което ще те пренесе директно в Италия. Особено ако го комбинираш с кратка пауза на слънце.

Finca By Flow Cacao пък ще се грижат за уютното настроение на ДВОРА със специално занаятчийско какао и матча. Плътни и автентични, напитките им са перфектното допълнение към един ден, пълен с музика, вкусове и градска енергия.

Ние сме на мнение, че винаги е време за сладолед, затова няма как без Gelato & Latte. Кремообразното им джелато от най-качествените млечни суровини се приготвя по автентична италианска технология, а спешълти кафето с биволско мляко не е за изпускане.

Birra Moretti ще са там с прочутата си италианска бира, направена по автентична рецепта. Бирата е създадена още от времената на обединението на Италия, а гостите на ДВОРА ще могат да се обединят около прекрасния й вкус съвсем скоро.

Нашите приятели от HELL са ни приготвили любимия HELL ENERGY, с който да заредим сетивата, разхлаждащите XIXO студени чайове, по които познаваме, че лятото е вече тук и HELL ICE COFFEE - защото всяка глътка ободряващо кафе ще ни помогне да сме по-активни и да се насладим на още повече забавления.

И тъй като планираме безброй наздравици на ДВОРА, Pop The Cork идват, за да ни заредят с пенливи вина и празнично настроение. Защото всеки хубав пролетен следобед има нужда от студени чаши, пълни догоре, и приятна компания.

Нов градски фестивал: ДВОРА се осъществява с любезната подкрепа на DEVIN, Birra Moretti, Yettel, SUZUKI и Hell/Xixo.

Вход: СВОБОДЕН