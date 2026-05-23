Започнах да виждам небето и фасадите на сградите, за които нямах очи през последните 5 години

Думите от заглавието са на бившия депутат от "Демократична България" Манол Пейков в студиото на БНТ. Пейков разкритикува лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев затова, че е разцепил парламентарната група на ПП и ДБ. Още: Асен Василев обяви откъде ще влезе в парламента и какво е бъдещето на Манол Пейков

"Прогресивна България" измести всички малки партии

Според него "Прогресивна България" измести всички малки партии, визирайки "Възраждане", ИТН, МЕЧ, "Величие". ПБ са в луксозната ситуация сами да вземат решения, но и няма кого да обвиняват при провал, посочи Пейков. Той смята, че ако не им се получат политиките, те ще трябва да отговарят на всички зададени въпроси.

Според него "Прогресивна България" не трябва да доминира, а да се опита да наложи своите визии на нещата.

Манол Пейков смята, че ДБ е по-ценностно ориентирана от "Продължаваме промяната".

