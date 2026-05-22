Най-важните новини за деня: 22 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 май 2026 г.

"ЩЕ ГО ПОЗДРАВЯ, АКО НАПУСНЕ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА": ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР ЩЕ ОБЖАЛВА ОТКАЗА ОТ ДИСЦИПЛИНАРКА СРЕЩУ САРАФОВ (ВИДЕО)

Правосъдният министър Николай Найденов ще обжалва решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) да не образува дисциплинарно производство срещу бившия и. ф. главен прокурор и настоящ заместник-главен прокурор по разследването и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов, стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента.

"КАК 35 КГ ЗЛАТО СЕ СТОПИХА И ИЗЧЕЗНАХА?": НИКОЛАЙ СТАЙКОВ С ВЪПРОСИ КЪМ ПРОКУРАТУРАТА ПО ДЕЛОТО ЗА ПЕТЬО ЕВРОТО

Не знаех, че златото има такива свойства – да се изпарява. С тези иронични думи разследващият журналист от платформата "Извън ефир" Николай Стайков коментира в ефира на Нова телевизия поредния скандален абсурд около аферата "Осемте джуджета" и делото срещу Петьо Петров - Еврото. В подробен и остър анализ той постави на фокус фундаменталния въпрос "Къде изчезнаха тоновете веществени доказателства и как милиони левове се стопиха до жълти стотинки в официалните документи на прокуратурата?".

БОРИСОВ СЕ ОТРИЧА ОТ ДЖУДЖЕТА И СНЕЖАНКИ: ЗАГОВОРИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ С ДБ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ВОТ (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отрече да има нещо общо с джуджета, Петьо Еврото и Снежанки и заговори за обединение с "Демократична България" за президентския вот. Повод за думите му бяха обвиненията на "Демократична България" по повод статия на "Капитал" за задкулисна връзка на третия му кабинет с диванчето на Петьо Еврото с цел да бъде предпочетена Теодора Георгиева за европейски прокурор.

РАЗПЛИТАНЕ И ПРОВЕРКА: РАДЕВ ЗА НОТАРИУСА, ЕВРОТО И ЧАСТНИТЕ САМОЛЕТИ НА ПЕЕВСКИ (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев обеща разплитане на казусите с Петьо Еврото, Мартин Божанов-Нотариуса - това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента. "Този въпрос е много сложен, за съжаление досега нищо не се е правило. И при Петьо Еврото, и при Мартин Божанов-Нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат", категоричен е Радев. За целта според него ще е нужен независим Висш съдебен съвет, но и нов независим главен прокурор.

МНОЗИНСТВОТО С КОНКРЕТЕН ПРИЦЕЛ АТАКУВА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ОБЯВИ ЗАСЕГНАТИТЕ

Няма да има масови съкращения в администрацията, а преосмисляне на дългосрочно незаетите щатни бройки или такива длъжности, на които работят пенсионери и хора, които работят на граждански договори. Няма да отрежем просто "ей така" едни или други хора. Това заяви председателят на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов пред bTV. Още: Крачка назад по правилника: Хората на Радев с важно решение за законопроектите на опозицията

"ПОДПИСВАЙТЕ, СПУСНАТО Е ОТ МОН": ГРЕШКА НА МИНИСТЕРСТВОТО В МАТУРАТА ПО АНГЛИЙСКИ И БЕЗХАБЕРИЕ НА КВЕСТОРИ В НГДЕК

За грешка в матурата по английски език и квестори в Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК), на които не им се е занимавало с проблема, защото „щяло да отнеме много време“, разказа пред Actualno.com зрелостничката Моника Владева. Тя е една от 13 000 зрелостници, пожелали да се явят на днешната матура по английски език. Всички явили се на матурата по английски обаче се натъкнали на грешка на МОН в частта на изпита, която трябва да провери дали изпитваните могат да слушат с разбиране.

"КРЕЩЯЩ ПИАР" ОТ ПРЕДИШНИТЕ: АЛАБАЛИЗМИ ОТ ИТН МИНИСТЪР НА РАДЕВ ЗА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ

"Аз наистина не мога да разбера цялата тази истерия за това действие. Дори моят предшественик Иван Христанов и освободи шефа на БАБХ“. Това заяви сегашният земеделски министър Пламен Абровски в отговор на въпрос защо беше много бързо освободен досегашния ръководител на Агенцията по храните д-р Ангел Мавровски – по думите на Абровски, БАБХ имал директори, пред които д-р Мавровски можел само да се прекланя – ОЩЕ: Знаково уволнение: Румен Радев освободи директора на БАБХ

ЗА РАДЕВ НЯМА СМИСЪЛ ОТ ТРИБУНАЛ СРЕЩУ ПУТИН: ТОЙ НЕ Е ПЛЕНЕН, НИТО КАПИТУЛИРАЛ И ЕДВА ЛИ ЩЕ СЕ СЛУЧИ (ВИДЕО)

"Мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват". Това каза премиерът Румен Радев пред медиите в парламента във връзка с отказа на България да се подпише под инициативата за трибунал срещу руския диктатор Владимир Путин.

НОВА МОБИЛИЗАЦИЯ, АТАКА ОТ БЕЛАРУС И БУФЕРНА ЗОНА: ПУТИН ОТЧАЯНО ТЪРСИ "ПОБЕДА" ЗА ПРЕД РУСНАЦИТЕ

През изминалата седмица военното и политическото ръководство на Украйна предупреди, че Русия може да планира нови настъпателни операции от север - през беларуска територия, както се случи в началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Според източници от украинските въоръжени сили (ВСУ), цитирани от "РБК-Украйна", Москва обмисля няколко сценария за действие – от създаването на буферна зона в Черниговска област до ново настъпление към Киев.

ЗЛАТОТО НЕ ЛЪЖЕ: РУСИЯ Е ПОД ВОДА В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОКЕАН. БУДАНОВ: РУС Е УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Поскъпването на петрола в глобален мащаб е много изгодно за руския диктатор Владимир Путин – това почнаха набързо да повтарят "анализатори", след като цените на черното злато скочиха като Стефка Костадинова в пика на кариерата ѝ заради военната авантюра на американския президент Доналд Тръмп в Иран, на която не ѝ се вижда краят все още. Масираната въздушна кампания на Украйна срещу руските рафинерии обаче ясно показа, че уж спасението на руската икономика заради ударното поскъпване на петрола е сметка без кръчмар – а още един силен сигнал за това стана факт тази седмица.

РУСИЯ МОЖЕ ДА РАЗПОЛОЖИ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ НА МОРСКОТО ДЪНО: ДАННИ НА НАТО ВРЪЩАТ СПОМЕНИ ОТ СТУДЕНАТА ВОЙНА

След като Украйна пое инициативата на фронта с първите нетни загуби на територия за руската армия от доста време насам, отчетени през месец април, и даде да се разбере, че вътрешността на Руската федерация вече не е сигурно убежище (дори столицата Москва), диктаторът Владимир Путин отново се върна към ядрената реторика. Освен това Русия и Беларус започнаха съвместни учения на ядрените си сили, като изстреляха междуконтинентална балистична ракета "Ярс".

ГЕРМАНСКИЯТ "ПЛАН XL": МИРЪТ В ЕВРОПА ВЕЧЕ НЕ Е ДАДЕНОСТ И ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯ

В продължение на години повечето европейци не мислеха сериозно за война - това беше нещо от учебниците по история, старите документални филми или далечни конфликти, случващи се някъде другаде по света. Дори след като пандемията от Covid-19 разтърси ежедневието на целия континент, мнозина все още вярваха, че самата Европа остава стабилна и сигурна в основата си. Сега това усещане започва да се пропуква.

СВЕТЪТ НА РЪБА НА НОВ ЕНЕРГИЕН ШОК ЗАРАДИ КРИЗАТА ОКОЛО ИРАН

В момента около 80 държави са въвели извънредни мерки за защита на своите икономики, предвиждайки по-опасен етап от енергийната криза, дължащ се на войната в Иран, пише Financial Times. Правителствата засилват мерките си в очакване на критична повратна точка, като търговците предупреждават, че цените на петрола могат да скочат отново, ако блокадата на Ормузкия проток остане в сила. Още: Хаменей може да блокира пътя към мир - уранът с почти оръжейно качество остава в Иран

ВИСШАТА МОДА В КАН: КОГАТО БЪЛГАРИЯ НЕ Е "МАЛКАТА СТРАНА" (ВИДЕО)

За трета поредна година българският дизайнер Лора Лилова покори световната модна сцена в Кан, със зашеметяващо присъствие. Миналата година, тя стана първият български моден творец с официална акредитация от филмовата академия в Кан и бе избрана за личен дизайнер на някои от звездите преминаващи по червения килим.