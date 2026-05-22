Велико! Неудържим Александър Везенков отново е на финал в Евролигата!

Гръцкият гранд Олимпиакос и баскетболната звезда Александър Везенков ще играят за титлата в Евролигата! "Червено-белите" от Пирея се класираха за финала в турнира след победа със 79:61 (18:12, 15:12, 23:17, 23:20) над защитаващия титлата си Фенербахче в полуфинална среща, която се игра в атинската зала ОАКА. Българският национал, който бе избран и за "Най-полезен играч" през редовния сезон, бе сред най-добрите за Олимпиакос и завърши двубоя с 16 точки, пет борби и една асистенция.

Олимпиакос детронира Фенербахче

Още от началото на мача Олимпиакос започна със "задушаваща" защита срещу своя съперник. Домакините поведоха с 12:0 и позволиха първите точки в коша си чак 6:56 минути след началото на срещата. До края на първото полувреме Фенербахче на няколко пъти сваляше разликата, но тя стоеше предимно около двуцифрения актив. В тези минути много силно за Олимпиакос се представяше Тайлър Дорси, който достигна двуцифрен брой точки още в първата четвърт. След 20 минути игра баскетболистите на Йоргос Барцокас водеха с 33:24.

През второто полувреме ситуацията не се промени особено и добрата игра на Олимпиакос в защита продължаваше да бъде на лице. Везенков също се разигра и отговаряше след всеки опит на "фенерите" да скъсят разликата. В началото на последната четвърт Фенербахче свали изоставането си до 7 точки, но за повече гостите от Истанбул нямаха сили. Алек Питърс бе най-резултатен за победителите със 17 точки, а с 15 остана Тайлър Дорси. За Фенербахче Тарик Биберович отбеляза 17 точки, а с 16 приключи Тейлън Хортън-Тъкър.

Везенков и компания ще искат реванш от Реал Мадрид

За Олимпиакос това ще бъде десети финал в Евролигата и първи след 2023 година, когато тимът отстъпи пред Реал Мадрид. Във финала в неделя Олимпиакос ще срещне победителя от двойката между испанските Валенсия и Реал Мадрид, които играят от 21:00 часа във втория мач от Финалната четворка.

