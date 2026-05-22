Промени в движението в активната лента по АМ “Струма“

През следващата седмица - от 27 май до 29 май между 8 ч. и 17 ч. ще се извършват ремонти дейности на настилката в участък от АМ “Струма“ - от изхода на София при км 0 до 10-и км. При изпълнението им поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение.

Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

