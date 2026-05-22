Край! Един от най-емблематичните отбори изпадна от Първа лига

Отборът на Берое окончателно изпадна от елита на България, след като претърпя загуба с 0:3 от Ботев Враца в последния мач от групата на изпадащите в Първа лига. Заралии завършват на 14-о място с 34 точки, като заедно с Добруджа и Монтана изпадат директно във Втора лига заради новия формат на елитното първенство, който от новия сезон предвижда участие на 14 отбора.
Берое изпадна от елита, Спартак оцеля, а Септември ще играе бараж
Септември пък завършва на 13-о място и ще играе бараж за оставане в елита. Отборът завърши наравно 1:1 у дома с Добруджа. Отборът от София има 36 точки, като ще спори за оставане в Първа лига срещу Янтра или Фратрия. В грешник за Септември се превърна Бертран Фурие, който пропусна дузпа в 80-ата минута. С нея Септември щеше да завърши 12-ти.
Вместо това, Спартак Варна успя да си осигури оставане в елита на България и през новия сезон. Тимът от Варна победи с 3:0 Локомотив София в последния си мач. Хеттрик за победителите записа централният нападател Георг Стояновски.
Резултати от последния кръг в групата на изпадащите в Първа лига:
- Ботев Враца 3:0 Берое
- Септември 1:1 Добруджа
- Спартак Варна 3:0 Локомотив София
- Славия 2:0 Монтана
Класиране след последния кръг в групата на изпадащите в Първа лига:
- 9. Ботев Враца - 53 точки
- 10. Локомотив София - 47 точки
- 11. Славия - 46 точки
- 12. Спартак Варна - 37 точки
- 13. Септември София - 36 точки
- 14. Берое - 34 точки
- 15. Добруджа - 31 точки
- 16. Монтана - 23 точки