Край! Един от най-емблематичните отбори изпадна от Първа лига

Отборът на Берое окончателно изпадна от елита на България, след като претърпя загуба с 0:3 от Ботев Враца в последния мач от групата на изпадащите в Първа лига. Заралии завършват на 14-о място с 34 точки, като заедно с Добруджа и Монтана изпадат директно във Втора лига заради новия формат на елитното първенство, който от новия сезон предвижда участие на 14 отбора.

Берое изпадна от елита, Спартак оцеля, а Септември ще играе бараж

Септември пък завършва на 13-о място и ще играе бараж за оставане в елита. Отборът завърши наравно 1:1 у дома с Добруджа. Отборът от София има 36 точки, като ще спори за оставане в Първа лига срещу Янтра или Фратрия. В грешник за Септември се превърна Бертран Фурие, който пропусна дузпа в 80-ата минута. С нея Септември щеше да завърши 12-ти.

Вместо това, Спартак Варна успя да си осигури оставане в елита на България и през новия сезон. Тимът от Варна победи с 3:0 Локомотив София в последния си мач. Хеттрик за победителите записа централният нападател Георг Стояновски.

Резултати от последния кръг в групата на изпадащите в Първа лига:

Ботев Враца 3:0 Берое

Септември 1:1 Добруджа

Спартак Варна 3:0 Локомотив София

Славия 2:0 Монтана

Класиране след последния кръг в групата на изпадащите в Първа лига:

9. Ботев Враца - 53 точки

10. Локомотив София - 47 точки

11. Славия - 46 точки

12. Спартак Варна - 37 точки

13. Септември София - 36 точки

14. Берое - 34 точки

15. Добруджа - 31 точки

16. Монтана - 23 точки