Българското духовно съкровище през вековете заблестя в Рим

В навечерието на най-светлия български празник - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, в Рим беше официално открита експозицията "Българското духовно съкровище през вековете". Събитието е част от мащабния мултижанров проект "Светлина през вековете – Храмът в документи и образи".

Изложбата, която представя единствени по рода си ценности от колекцията "Литургични предмети" на Пловдивската митрополия, се провежда под знака на силно духовно и държавническо присъствие. Официален представител на Пловдивската митрополия беше Негово Високопреподобие архимандрит Максим, придружен от д-р архимандрит Петър - завеждащ отдел "Музейна дейност" към Пловдивска митрополия. Архимандрит Максим оглави църковната мисия в Рим, като представи забележителната експозиция от името на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, пренасяйки извечната духовна светлина на епархията в сърцето на Европа.

В своето вълнуващо слово при откриването той подчерта дълбокия смисъл на експозицията: "Тази изложба, озаглавена "Българското духовно съкровище през вековете", не е просто сбор от ценни реликви. Тя е жив свидетел на непреходния български дух, на нашата писменост и православна вяра, които са ни съхранили като народ през бурните исторически ветрове."

Още: Интересен избор: Ето какво подари българската делегация на папата (СНИМКИ)

Официален гост на събитието беше председателят на Народното събрание Михаела Доцова, която оглавява българската държавна делегация в Рим. Г-жа Доцова остана силно впечатлена и изрази дълбок преклонен възторг пред перлата на изложбата – 280-годишното Свето Евангелие от 1746 г. Старопечатното издание от Киево-Печорската лавра с кожена подвързия с позлата (XVIII–XIX в.) и неизвестен произход респектира присъстващите със своята вековна история, монолитно присъствие и перфектно съхранена цялост.

Фотограф: Петър Костов

Архимандрит Максим разгърна пред държавния елит духовната карта на нацията, показвайки редки реликви и изящни сребърни обкови, които свидетелстват за вековната грижа на българина към Божието Слово.

Още: Сашко от Перник, чието издирване обедини цяла България, представи трета самостоятелна изложба (СНИМКИ)

Събитието събра изключително широк кръг от висши дипломати и политически лидери. Сред официалните гости, уважили откриването, бяха западно- и средноевропейски митрополит Антоний, който сподели духовното тържество, представители на всички парламентарни групи в Народното събрание, българският посланик в Италия Иван Кондов и българският посланик към Светия престол Костадин Коджабашев.

Изложбата "Българското духовно съкровище през вековете" се реализира със съдействието на Министерството на културата и с гостоприемството на Посолство на Република България в Италия и с фундаменталната подкрепа на Българския културен институт в Рим. Тя ще остане достъпна в Галерията на Българския културен институт за жителите и гостите на Рим, предоставяйки възможност на международната публика да се докосне до неподправения блясък на българското православно и културно наследство.