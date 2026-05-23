Васил Михайлов не е Худини, за да изчезва: Адвокат съзря полицейски чадър и помагачи

Над хората, които са помагали на прокурорския син Васил Михайлов, е имало полицейски чадър. Такова мнение изрази в пред bTV адвокат Зорница Костова, която представлява двама от потърпевшите по делата срещу него. „Васил Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен – в това съм категорична. Той не е Худини, че да изчезва просто ей така“, каза адвокатът. Още: "Трудно би могъл да бъде разпознат": Разпространиха кадри от ареста на Васил Михайлов

„До момента спрямо прокурорския син Васил Михайлов се води досъдебно производство, в което са обединени двата случая. Единият, който е с реката в автосервиз, и другият, който е за отвличането на Павел Павлов“, обясни Зорница Костова.

„Първо Васил Михайлов беше пуснат на свобода на 11 април миналата година, когато беше произнесена ефективната присъда 4 години лишаване от свобода. В същото заседание съдът го пусна с мярка „подписка“, припомни адвокатът.

Как се стигна до залавянето на прокурорския син?

Снимка: Стопкадър

Още: "Белезниците щракнаха": Арестуваха прокурорския син Васил Михайлов

Костова подчерта, че обектът на престъплението при случая с автосервиза не е виждал Васил Михайлов преди той да го посети и да поиска от него 5000 лв.

„Той е отишъл там, за да събере несъществуващ дълг“, уточни адвокатът.

„На 11 април е пуснат на свобода. На 9 май той върши новото престъпление. След това на 12 юни той отвлича Павел Павлов. За какъв кратък период от време се случват тези престъпления. От юни Васил Михайлов изчезва“, припомни събитията Зорница Костова.

„Ние подавахме много сигнали. Моите клиенти получаваха информация, тъй като престъпната дейност много сериозно шокира гражданите на Перник. Те подаваха сигнали към моите клиенти – че Михайло е забелязван на територията на града. Информацията за неговото местоположение на територията на Боровец се случи след нападението на служителя на ГДБОП, който е работил по случаите“, обясни Костова.

„Михайлов е бил с още едно лице, което в момента е в арест. По данни на моите клиенти е имал помощ и е избягал. Задържаното лице е било скрито в хотел на площада в Перник. Вкаран е през задния вход и там е бил заловен от полицията“, разказа адвокатът.

Още: Това е човек, който е изключително агресивен и не се спира пред нищо