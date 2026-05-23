Революция: Котките скоро ще могат да живеят до 30 години

Котките скоро биха могли да живеят до 30 години! Това откриха японски учени чрез пробив в науката. Причина номер 1 за смърт при котките е бъбречната недостатъчност. Те откриха, че протеин, известен още като "AIM", не функционира правилно при котките, което води до натрупване на токсини с години.

Нещо повече - японските учени създадоха изкуствена версия и чрез опити за инжектирането ѝ драстично се забавят заболяването и дори помогнаха на котки в тежко състояние. Ако всичко върви добре, лечението може да се появи на пазара през 2027 г. и почти да удвои живота на мъркащите домашни любимци.

Котките ни обичат по свой начин

🐱 Revolutionary news: Cats could soon live up to 30 years!



The #1 cause of death in cats is kidney failure.

Japanese scientists may have cracked it.



They discovered that a protein called AIM doesn’t work properly in cats, causing toxins to build up for years.



They created an… pic.twitter.com/d1vtD81qff — NEXTA (@nexta_tv) May 23, 2026

Хората и котките имат дълга и древна история на съжителство. Но колко силно са привързани котешките ни любимци към нас? Докато кучетата постоянно търсят човешко внимание и успокоение, котките са много по-независими и според изследванията могат да потърсят утеха от непознат със същата вероятност, както и от своя стопанин.

Трудността, пред която са изправени учените при изследването на връзката между хората и котките, е, че домашните котки обикновено са трудни за тестване в лабораторни условия, тъй като не понасят да напускат дома си.

Проучването установява, че "няма признаци на привързаност към стопанина в нито една от групите котки", дори при "изключително дружелюбни и общителни котки". Заключението е, че котките не е било необходимо да развиват "зависими връзки с хората".

За да установят дали животните са зависими от своите стопани, изследователите измерват колко силна е привързаността на домашния любимец към стопанина, колко тревожност проявява при неговото отсъствие и доколко приема приятелски настроен непознат. Този "тест за непозната ситуация" (Strange Situation Test) е бил използван по-рано при кучета и е показал, че те изграждат силно зависима връзка тип дете - родител със своя стопанин.

Признаците на привързаност включват стоене близо до стопанина (на по-малко от метър разстояние), наблюдаване на стопанина и игра с него, когато той размахва играчка.

Котките обаче показали малка или никаква разлика в начина, по който взаимодействат със своя стопанин и с непознатия човек.