Прогноза за времето - 28 декември 2025 г. (неделя)

Предупреждения от първа и втора степен за почти цялата страна има за 28 декември, неделя.

Оранжев код за силен вятър е обявен за: Монтана, Враца, Видин, София-област, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Благоевград.

Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°. Утре ще духа силен и бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат преди обяд - между 2° и 7°, в София – около 3°, гласи прогнозата за времето на НИМХ.

Над планините облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават, към 14 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°.

Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.