Почина Деян Кюранов - съоснователят на СДС и "Екогласност"

Почина съоснователят на неформалното сдружение "Екогласност" и на СДС Деян Кюранов, съобщиха във Фейсбук от Центъра за либерални стратегии. Кюранов е един от основателите и член на Управителния съвет на Центъра.

"Тази нощ почина нашият Деян. Скърбим. Неговият непокорен дух завинаги ще остане в сърцата ни. Борбата му за свобода завинаги ще е в спомените ни", написаха от Центъра за либерални стратегии.

Деян Кюранов е доктор по философия, завършил Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Съосновател е на неформалното сдружение "Екогласност" и на СДС, напуснал политиката през 1990 г. Оттогава работи в неправителствени организации, припомниха от Центъра на сайта си.

Един от най-ценните хора на нашето поколение

"Отиде си един от най-ценните хора на нашето поколение: Деян Кюранов. Тъжа за него. Жизнената траектория на неговия живот е поучителна - от алтернативен нео-марксизъм и бунтарство към демократичен либерализъм, от миньор към философ и интелектуалец, от оратор на големите протести през 1989 до самотник, който в последните си години размишляваше за живота си, за живота ни.

До самия си край той беше политически човек във високия смисъл на тази дума.

Сбогом, Деяне. Обичаме те", написа в социалните мрежи проф. Александър Кьосев.