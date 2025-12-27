С нова касичка и джобни в евро: Как да обясним на децата промяната на валутата?

Играта на магазин у дома е един от начините родителите да обяснят практично на най-малките деца промяната на валутата, която влиза в България от 1 януари 2026 г. С магазин в евро децата ще свикнат с новите монети и банкноти, и тяхното пресмятане. Това заяви за БТА финансовият експерт и консултант Наталия Тодорова във връзка със смяната на лева с евро. Сега е добър момент да направим заедно с децата нова касичка в евро, каза също тя. Можем да измислим и общо семейно предизвикателство за спестяване.

Тодорова съветва родителите да отделят време за темата, защото за децата е по-трудно и абстрактно да си представят, че преминаването към еврото не означава загуба на стойност, а нова „мерна единица“ за парите.

„За най-малките по-малкото число естествено се възприема като по-малка стойност, затова може да има притеснение от рода „Сега ще ми вземат половината пари от касичката“, даде пример експертът.

Още: На прага на новата валута: БНБ работи извънредно

Тя добави, че е полезно да се използва конкретен и разбираем пример.

„Можем да сравним с дължината – ако една стая е широка 3 метра, това е близо 10 фута. Стаята не се е уголемила магически – просто я измерваме по различен начин“, каза Тодорова.

Децата учат най-добре с реални ситуации, а общите игри и малките семейни предизвикателства могат да подпомагат в изграждането и на други важни финансови умения: планиране, спестяване, разпределяне на разходи, избор между нужди и желания, и постепенно осъзнаване на стойността на парите като инструмент за постигане на цели, обясни експертът.

Джобните пари и финансовата грамотност

Снимка: Васил Терзиев/Фейсбук

Още: Безплатна елка помага на малкия бизнес да се справи с еврото

При най-малките е важно да покажем как изглеждат новите пари, да разгледаме заедно монетите и банкнотите, за да се чувстват уверени и спокойни, че ги разпознават, да пресметнем с детето какво може да си купи с джобните или с парите от касичката, да разгледаме реалните цени в евро и лева в магазина или в сайта за играчки, съветва Наталия Тодорова.

Преходът към еврото е подходящ момент семействата да въведат важни финансови уроци у дома, използвайки любопитството на децата, коментира Тодорова.

Джобните пари са първият личен бюджет на детето, напомни тя и обърна внимание, че даването на джобни може да стане директно в евро от началото на Новата година, което ще бъде улеснение за детето.

Пазаруването заедно и четенето на етикетите с двойно обозначение също е подходящ начин децата да разберат стойността на парите, да видят разликата между това, което искат да си купят и възможностите спрямо бюджета, с който разполагат, обясни специалистът.

Още: Обмяната на левове в евро става по-достъпна

При по-големите деца смяната на валутата открива възможност за разговори на по-сложни теми като инфлация, спестявания, инвестиции и финансово планиране, които често остават неясни без семейно обсъждане, обясни Тодорова.

Тя смята, че това е добър момент родителите да прегледат и собствените си финансови навици. Независимо дали говорим за левове, или евро, разумното разпределение на бюджета, спестяванията и инвестициите остават ключови умения, каза експертът. Вгледани в цените в магазина, забравяме че инфлацията касае не само разходите ни, но също и нашите спестявания. Време е да се замислим как ги управляваме и дали парите ни работят за нас, съветва Тодорова.

Семействата трябва да внимават и с психологията на числата, споделя тя, тъй като по-малките цифри в евро могат да създадат усещане за „по-леки разходи“. Воденето на бюджет в евро помага за по-добро планиране и по-бързо свикване с новата мерна единица, съветва още Тодорова.

Според финансовия експерт е възможно за някои деца да е по-трудно и да проявят един вид привързаност към лева, тъй като често малките свързват стойността на парите пряко с физическото им проявление. Трудна, но важна концепция, е да разберат, че стойността не се крие в самата монета или банкнота, а в това какво избираме да направим с нея, посочва Тодорова и съветва да оставим на детето да запази левче или стотинка като спомен, който намалява усещането за раздяла.

Какво ще се случи с учебния план?

Снимка: БГНЕС

По отношение на учебния план и необходимите промени заради приемането на еврото Наталия Тодорова коментира, че допълнения и корекции е трябвало да се случат още в началото на настоящата учебна година, за да имат време учениците и семействата да се запознаят с темата, а часовете по математика и човекът и обществото да се използват ефективно за практическо обучение.

Вместо това учебниците все още не са адаптирани, а задачите по математика в евро предстои да бъдат разработени, включително и изображенията на евробанкноти в учебните тетрадки, коментира тя. Макар темата за еврото да отсъства от учебното съдържание, въпросите на учениците са налице, смята Тодорова.

„От началото на учебната година почти всички покани, които получавам за посещения в училище, са свързани с еврото“, каза Тодорова.

Тя допълни, че тази тема не е била актуална преди година, а някои учители дори са се притеснявали как семействата ще реагират на нея. Политизирането на въпроса „За“ или „Против“ еврото допълнително води до пренебрежение на темата и стопиране на дискусиите, вместо да се търси информираност и знание, каза експертът.

Децата и младите хора, когато бъдат включени активно, изграждат не само знания, но и увереност да вземат информирани решения за бъдещето си, обобщи Тодорова.

Тя продължава активно да води и лекции, и обучения по финансова грамотност за деца и възрастни. Тодорова отчита, че все повече компании осъзнават значението на финансовата култура и са активни в това да помагат за развитието на компетенциите на служителите си и техните деца.