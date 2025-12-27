Полицията предупреди за измами с еврото

Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро, казаха от полицията в съобщение, публикувано на сайта на МВР.

Да се внимава за "изгодни условия"

Бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране, препоръча във видео, разпространено и във фейсбук, началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция "Национална полиция" главен инспектор Златка Падинкова.

Не допускайте непознати у дома

“Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на вашите спестявания“, съветва главен инспектор Падинкова. МВР напомня, че нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане.

От полицията призовават при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да бъде подаден сигнал на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.

Само официални места за обмяна

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса, казаха от МВР по повод официалното въвеждане на еврото като валута у нас от 1 януари 2026 г. Очаква се тогава пощенските клонове да бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.

