Кабинетът подаде оставка:

Полицията предупреди за измами с еврото

27 декември 2025, 16:58 часа 382 прочитания 0 коментара
Полицията предупреди за измами с еврото

Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро, казаха от полицията в съобщение, публикувано на сайта на МВР.

Да се внимава за "изгодни условия"

Бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране, препоръча във видео, разпространено и във фейсбук, началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция "Национална полиция" главен инспектор Златка Падинкова.

Още: Превалутирането в пощите: Възможни са измами!

Не допускайте непознати у дома 

“Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на вашите спестявания“, съветва главен инспектор Падинкова. МВР напомня, че нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От полицията призовават при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да бъде подаден сигнал на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.

Само официални места за обмяна

Още: Банкоматите на Нова година - как ще работят: Експертен отговор

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса, казаха от МВР по повод официалното въвеждане на еврото като валута у нас от 1 януари 2026 г. Очаква се тогава пощенските клонове да бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.

Евро или лев: с какво ще плащаме в новогодишната нощ и какво ресто ще ни връщат?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
евро лев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес