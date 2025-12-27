Джамалджии, коледари и фолклорни състави от Кюстендил сътвориха празнично шествие (СНИМКИ)

Джамалджии, коледари и фолклорни състави от община Кюстендил сътвориха шумно, празнично и красиво шествие в центъра на града. То бе водено от кмета инж. Огнян Атанасов и председателя на Общинския съвет Димитър Велинов, които застанаха редом до участниците, подчертавайки значението на съхранените български традиции и тяхната приемственост.

Най-атрактивната част от шествието бяха най-малките джамалджии, които поведоха колоната и крачеха уверено заедно с възрастните. С гордост и детско любопитство те се превърнаха в най-яркото доказателство, че традицията в Кюстендил е жива и се предава от поколение на поколение.

Звънът на хлопките, пъстрите маски и ритъмът на фолклора поведоха шествието към площад "Велбъжд", където празникът достигна своята кулминация. Там всички – участници, жители и гости на града – се хванаха ръка за ръка на общо хоро, превръщайки площада в сцена на единство, радост и жива българска традиция.

Така Кюстендил още веднъж доказа, че традициите тук не са просто спомен от миналото, а пулсираща част от настоящето – съхранена с обич и предавана с грижа към бъдещите поколения.