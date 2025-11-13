Протест пред ВМА: По-строги наказания за насилие над животни

Протест под надслов: "Справедливост за Мая" с искане за по-строги наказания за насилие над животни ще се проведе в 16:30 ч. пред централния вход на Военномедицинската академия. Поводът за гражданското недоволство е, че мъж прегази кучето Мая в столичния кварлта "Разсадника". Вследствие на причинените тежки увреждания животното беше евтанизирано.

Лекарят е отстранен от ВМА

Снимка: Личен архив

В началото на седмицата ВМА, където работи д-р Ненад Цоневски - мъжът прегазил кучето - съобщи, че забранява на лекаря да упражнява служебните си задължения до изясняване на случая. Вчера Софийската районна прокуратура обвини Цоневски в умишлена проява на особена жестокост към животното.

В интернет тече петиция, зад която са се подписали над 220 хил. души, с искане за пълно, безпристрастно и прозрачно разследване по случая с ефективно прилагане на Наказателния кодекс, който предвижда наказания за жестокост към животни.

Хората настояват за законодателни промени, които да засилят санкциите при умишлени действия, довели до смърт или страдане на животни.

Припомняме, че д-р Ненад Цоневски, който в понеделник прегази кучето Мая при излизане от гараж, е обвинен в умишлена проява на особена жестокост към гръбначно животно, в следствие на която е настъпило тежко увреждане, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Според събраните дотук данни кучето Мая, регистрирано под името Роксана, е било чипирано, а след инцидента животното е било живо, но заради тежките увреждения е било евтанизирано, каза говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.

"Ключово за по-нататъшното развитие и за самото обвинение е назначената ветеринарно-медицинска експертиза, която трябва да отговори на повече въпроси относно механизма на телесните увреждания и тяхната причина. Законът предвижда наказание от 1 до 5 години, което не е тежко престъпление по Наказателния кодекс. Обвиняемият не е дал обяснения, той не е бил задържан от полицейските органи в хода на проверката, но разследващите органи са в контакт с него, вероятно в най-скоро време ще имаме информация каква е неговата версия за случилото се", каза още Николаев.

