"Пуйчо, защо ми отговаряш на македонски?" Проф. Рачев се оплака от AI и каза, че снежинките идват

14 ноември 2025, 07:52 часа 293 прочитания 0 коментара
Идва застудяване в понеделник (17 ноември). Топлото време свършва и идва тази студена серия. Не този понеделник, а следващия (24 октомври) може да видим и една-две снежинки в София. Този понеделник, преди да стане студено, се очакват и 20 градуса. Няколко дни да си изживеем топлината - в сандала или любимите ни джапанки ще правим снимки. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Професорът се оплака, че питал нещо изкуствения интелект, а той му отговорил на македонски. "Ей, пуйчо, защо ми отговаряш на македонски?", попитал го синоптикът, а AI започнал да му се извинява и веднага му върнал отговор на български.

Времето днес

Минималните температури днес ще са между 1 и 6 градуса, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, а максималните ще са между 13 и 18 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около 0 градуса, максимална - около 16 градуса.

През почивните ще се задържи почти тихо, в източните райони със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната в събота ще бъде слънчево, в неделя - с разкъсана висока облачност.

Температурите ще се повишат още, в понеделник минималните ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните - между 16 и 21 градуса.

Във вторник ще бъде предимно облачно, а валежи ще има и на изток. 

