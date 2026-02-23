Войната в Украйна:

Времето утре - 24 февруари 2026 г.

23 февруари 2026, 12:20 часа 336 прочитания 0 коментара
Времето утре - 24 февруари 2026 г.

Във вторник, 24 февруари 2026 г. през страната ще премине студен фронт. Ще бъде предимно облачно. От северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд. На места в северните и планинските райони валежите ще са временно интензивни и повече по количество. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, след обяд ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и долините на Струма и Места – до силен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 10°-15°, в София – около 12°. показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 23 февруари -1 март 2026 г.

В планините и над морето

В планините ще е облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°. По Черноморието ще е предимно облачно. След обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие временно интензивни и повече по количество. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Атмосферното налягане е около средното за месеца, в края на деня ще започне да се повишава.

Предстои застудяване. Времето до края на февруари 2026 г. (ГРАФИКА)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес