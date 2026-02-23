Времето утре - 24 февруари 2026 г.

Във вторник, 24 февруари 2026 г. през страната ще премине студен фронт. Ще бъде предимно облачно. От северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд. На места в северните и планинските райони валежите ще са временно интензивни и повече по количество. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, след обяд ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и долините на Струма и Места – до силен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 10°-15°, в София – около 12°. показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 23 февруари -1 март 2026 г.

В планините и над морето

В планините ще е облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°. По Черноморието ще е предимно облачно. След обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие временно интензивни и повече по количество. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Атмосферното налягане е около средното за месеца, в края на деня ще започне да се повишава.

Снимки: iStock