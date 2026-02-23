Три продукта „Брей!“ на цената на два в Kaufland до 1 март

Баба Марта пристига в магазините на Kaufland България с истинско изобилие от български продукти, които съчетават качество и страхотна цена. От 23 февруари до 1 март в хипермаркетите на ритейлъра клиентите могат да очакват свежи плодове и зеленчуци, родни месни и млечни деликатеси, традиционни продукти за трапезата, както и богат избор от мартеници. Всички предложения могат да бъдат разгледани и онлайн в брошурата на ритейлъра тук.

Специален акцент в периода са продуктите на „Брей!“, които влизат в неустоима промоция - покупка на 3 продукта на цената на два. Това е чудесен повод шкафът да бъде зареден догоре с любими вкусове или клиентите да опитат нови предложения. Така 3 броя лютеница „Брей!“ струват 8,18€/16,00 лв., 3 броя сирене от марката са на цена 9,20€/17,99 лв., а 3 броя кисело мляко с 2% масленост са на цена 1,42€/2,78 лв. Офертата включва и още апетитни находки за всяка трапеза, сред които естествено опушено топено сирене, натурален гюбек, биволско мляко, различни видове варива и много други.

Празничното настроение няма как да е пълно без традиционните за 1 март мартеници. Затова тази седмица хипермаркетът ще бъде зареден с разнообразие за всеки вкус и за всеки член на семейството. Предложенията са 12 броя в пакет на цена 1,78€/3,48 лв., пакет от 8 броя за 2,39€/4,67 лв., единични бройки с различни и интересни дизайни и много други.

За да е трапезата наистина „по български“, Kaufland България подготвя апетитни оферти за любими продукти. Краве сирене „Елена“ в опаковка от 1 кг. е с 44% намаление и струва 7,15€/13,98 лв. Притежателите на Kaufland Card получават 30% намаление на слънчогледово олио „Бисер“, както и 59% намаление при свинската плешка без кост от свежата витрина на ритейлъра. Типичен вкус и аромат внася U-образната баничка с различни вкусове от пекарната, която е с 51% намаление.

Последните дни на февруари и началото на март носят и много свежест от българските плодове и зеленчуци, които могат да бъдат намерени в магазините. Сред тях са намалените с до 40% предложения на „Брей!“ - праз, копър, репички и спанак. За вкусна зимна салата подходящо е ранното зеле за 1,02€/1,99 лв. Жълт лук едва за 0,38€/0,74 лв. носи аромат на всяка гозба и салата, а пресните картофи, подходящи за всеки ден, са с 40% намаление. Допълнителна доза витамини идва с портокали с 56% намаление, лимони на цена 2,04€/3,99 лв., както и боровинки с 37% намаление.

Свежата витрина пък предлага изобилие от месни и млечни български деликатеси. На половин цена е филе „Елена“ от „Перелик“, а с 41% отстъпка е свинска флейка. На топ цена е кашкавал от краве мляко „Рафтис“ за 6,64€/12,99 лв. за килограм. Собствената марка на ритейлъра „Брей!“ предлага и кьополу за 5,11€/9,99 лв. за килограм, както и боб с лютеница на цена 4,08€/7,98 лв. Kaufland Card пък отключва 25% намаление на всички колбаси „Брей!“ и всички сирена, кашкавали и масла „Верея“.

Сред традиционните продукти, подходящи за домашни печива и вкусни рецепти, са още пшенично брашно „Брей!“ само за 0,50€/0,98 лв. На половин цена е бутертестото от „Белла“ в XXL пакет от 1 кг. Kaufland Card отключва намаление на бяла захар „Сладея“ на половин цена, а с 25% е отстъпката за всички продукти от „Имало едно време“.

Освен всички неустоими намаления, до 13 април Kaufland замразява редовните цени на над 4000 продукта. За улеснението на клиентите те ще бъдат обозначени с жълти етикети и включват стоки от основни хранителни и нехранителни групи, необходими за ежедневието на всяко домакинство.