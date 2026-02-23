Съпругата на прочут спортен коментатор влиза в Управителния съвет на БНТ: Ето всички имена

Единодушно, с пет гласа "за", Съветът за електронни медии (СЕМ) утвърди състава на Управителния съвет на Българска национална телевизия (БНТ), предложен от новия генерален директор на обществената телевизия Милена Милотинова. Това се случи на днешното заседание на регулатора. В състава на Управителния съвет влизат Ивелина Димитрова, Елена Яръмова-Сокачева, Вера Александрова и Георги Сланчев.

Още: Емил Кошлуков обжалва избора на Милотинова за генерален директор на БНТ

Пред членовете на регулатора Милотинова представи номинираните, след като преди това е предоставила на СЕМ техните автобиографии, копия от лични карти и дипломи, документи, удостоверяващи професионалния стаж на кандидатите, както и свидетелства за съдимост.

Кои са новите членове на Управителния съвет на БНТ

Снимка: БГНЕС

По отношение на Ивелина Димитрова Милотинова посочи, че тя е телевизионен продуцент с дългогодишен опит и бивш член на СЕМ в рамките на един мандат. "Нейната експертиза и в телевизионния бранш, и в правото (магистър по право) ще бъде полезна за изпълнение на концепцията ми", каза генералният директор и добави, че познава отдавна Димитрова и цени професионалните ѝ качества.

Снимка: bTV

За Елена Яръмова-Сокачева, която е съпруга на бившия спортен коментатор Алекси Сокачев, Милотинова отбеляза, че е "разпознаваемо лице, обществено известно, с безупречна репутация". По думите ѝ тя има значителен опит в спортните и живите предавания, в документалното кино, както и в продуцирането и създаването на дигитално съдържание. "Имаме задачи по отношение на дигиталните трансформации и ще разчитаме много на Управителния съвет", посочи генералният директор на БНТ.

Снимка: БНТ

Вера Александрова е с 30-годишен опит в новините, подчерта новият шеф на обществената телевизия. "Човек, който има огромен опит в продуцирането на телевизионни новини, в отразяването на избори", каза тя и добави: "Познавам я изключително добре и съм сигурна в нейния професионален и морален интегритет. Ние сме работили над 10 години заедно в "По света и у нас".

Още: БНТ цензурира политолог заради "Петрохан"?

За Георги Сланчев Милотинова посочи, че е адвокат и ще бъде "много полезен в следенето на правилата за финансова дисциплина и за прозрачност, което съм заложила в концепцията". По думите ѝ той ще допринесе със своята юридическа експертиза за доброто управление на обществената телевизия.