Вътрешният министър се срещна с работещите по "Петрохан" и "Околчица"

"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото." С тези думи министър Емил Дечев се обърна към екипа от Главна дирекция "Национална полиция", ангажиран с разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица", съобщиха от пресцентъра.

"Продължавайте да работите", заяви още министърът.

Още от първия си ден на поста Дечев е обект на координирани атаки с твърдения, че ще се саморазправя с разследващите по двете досъдебни производства. Преди дни се появи неофициална информация, че освен на главния секретар на министерството Мирослав Рашев, министър Дечев иска оставките и на разследващите смъртта на Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и Александър Макулев. Днешното изявление е второ опровержение по темата.

"Пълна подкрепа от МВР"

"Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината", заяви министърът. Още: "Шаманизмът" на Ивайло Калушев в шесторното убийство: Анализ на криминален психолог

Той увери служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР и изрази готовност да окаже съдействие при необходимост - било то техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.