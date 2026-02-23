Няма връзка с Иран: Запрянов за спекулациите с военните самолети на летище "Васил Левски" (ВИДЕО)

Министърът на отбраната Атанас Запрянов обясни наличието на военни самолети на летище "Васил Левски" с провеждането на съвместно учение с американските и българските ВВС във военновъздушната база "Враждебна". "Това учение по никакъв начин не е свързано с обстановката и преговорите на САЩ с Иран. Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на ВВС на САЩ срещу Иран", подчерта още министърът по време на брифинг в Министерски съвет.

Подробности за учението

Целта на учението е предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати.

"Самолетите са от стратегическите сили на САЩ в Европа. Европа няма способности за зареждане на самолети във въздуха. Това са американски самолети, които обслужват НАТО и те могат да оперират по целия източен фланг", добави министърът и посочи, че България по целите за отбранителни способности на НАТОо има планирани летища, гари, пристанища, транспортни коридори и жп гари за осигуряване на чл. 5 от Вашингтонския договор.

"Това учение е планирано по искане на европейскато командване и то като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван ще бъде не повече от 500 човека", обясни Запрянов.

Ангажиментът на летище "Васил Левски"

Военният министър уточни, че единственото ангажиране на летище "Васил Левски" с това учение е разполагането на паркоместа на самолетите в зоната на цивилното летище, тъй като военната база "Враждебна" не разполага с достатъчно места за паркиране на самолетите.

"Това е резултат от дългогодишните приватизационни действия, които са довели до отчуждаване на част от имотите и предоставянето им в частни ръце и сега сме ограничени в разполагането на тези средства само на военната зона", каза той.

Летището няма да бъде затваряно

По думите на министъра това разполагане и това учение по никакъв начин не засягат дейността на международното ни летище, неговата планова дейност, планиране на полетите с предимство гражданските полети, както и не налага никакво затваряне на летището.

"Искам да разсея разпространяваната спекулативна информация, че летището ще бъде затваряно за някакви други военни цели. Затварянето на летището е единствено и само във властта на летигщните власти и те го затварят за инженерни и логистични дейности по подготовката на летището", обясни Запрянов.