Лайфстайл:

Няма връзка с Иран: Запрянов за спекулациите с военните самолети на летище "Васил Левски" (ВИДЕО)

23 февруари 2026, 17:01 часа 286 прочитания 0 коментара
Няма връзка с Иран: Запрянов за спекулациите с военните самолети на летище "Васил Левски" (ВИДЕО)

Министърът на отбраната Атанас Запрянов обясни наличието на военни самолети на летище "Васил Левски" с провеждането на съвместно учение с американските и българските ВВС във военновъздушната база "Враждебна". "Това учение по никакъв начин не е свързано с обстановката и преговорите на САЩ с Иран. Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на ВВС на САЩ срещу Иран", подчерта още министърът по време на брифинг в Министерски съвет. 

Подробности за учението

Целта на учението е предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати.

Снимка: БГНЕС

"Самолетите са от стратегическите сили на САЩ в Европа. Европа няма способности за зареждане на самолети във въздуха. Това са американски самолети, които обслужват НАТО и те могат да оперират по целия източен фланг", добави министърът и посочи, че България по целите за отбранителни способности на НАТОо има планирани летища, гари, пристанища, транспортни коридори и жп гари за осигуряване на чл. 5 от Вашингтонския договор. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Това учение е планирано по искане на европейскато командване и то като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван ще бъде не повече от 500 човека", обясни Запрянов. ОЩЕ: Военните самолети на САЩ на летище "Васил Левски": Официално обяснение

Ангажиментът на летище "Васил Левски"

Военният министър уточни, че единственото ангажиране на летище "Васил Левски" с това учение е разполагането на паркоместа на самолетите в зоната на цивилното летище, тъй като  военната база "Враждебна" не разполага с достатъчно места за паркиране на самолетите.

"Това е резултат от дългогодишните приватизационни действия, които са довели до отчуждаване на част от имотите и предоставянето им в частни ръце и сега сме ограничени в разполагането на тези средства само на военната зона", каза той.

Летището няма да бъде затваряно

По думите на министъра това разполагане и това учение по никакъв начин не засягат дейността на международното ни летище, неговата планова дейност, планиране на полетите с предимство гражданските полети, както и не налага никакво затваряне на летището.

"Искам да разсея разпространяваната спекулативна информация, че летището ще бъде затваряно за някакви други военни цели. Затварянето на летището е единствено и само във властта на летигщните власти и те го затварят за инженерни и логистични дейности по подготовката на летището", обясни Запрянов. ОЩЕ: Военни самолети на САЩ кацнаха на летище София: Ударна група към Иран (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
НАТО Летище София Иран САЩ Министерство на отбраната военно учение военни самолети Атанас Запрянов Летище Васил Левски
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес