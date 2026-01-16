Разкрития: АПИ с таен договор за тол системата - още по-скъп и още по-ощетяващ държавата

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) е подписала нов 5-годишен договор с обединение начело с австрийската компания "Капш" за поддръжка и надграждане на тол системата за 153 млн. лв. с ДДС (78.2 млн. евро). Въпреки че това е станало на 19 декември 2025 г., пътните началници не са решили за необходимо да информират обществото за това. Договорът влиза в сила от 24 декември 2025 г. За него се разбра, след като той беше качен в регистъра на обществените поръчки близо месец след подписването му, пише Mediapool.

Така оскъпяване на услугата е с около 9 на сто спрямо предишния договор с консорциум "Капш Трафик Солюшънс" подписан по същия таен начин преди пет години. Той беше на стойност 141 млн. лв. За това пък пътната агенция не пропусна да се похвали, че за първи път от въвеждането на тола през 2020 г. е събрала над 1 милиард лева приходи от тол такси за 2025 г.

"АПИ са подписали тайно договор преди месец с Капш за тол системата за още 5 години за 78 млн. €. Не само вдигат цената с 9%, но от договорът липсва съвсем конкретика за изискванията, подобренията и отговорностите. Липсват и цели документи, към които се препраща от договора. Знаем обаче, че системата е нарочно направена, за да сме в зависимост от Капш и да им плащаме милиони. ... Държавата е платила, но не е получила изходния код на системата, не я притежава, няма достъп дори до сървърите и дори по-лошо - не контролира и не може да следи кой има достъп до данните", пише по повода блогърът Боян Юруков.

"Това означава, че чужди служби и частни субекти извън страната могат в реално време да проследяват всяка кола когато минава през преброителен пункт, но и от къде и кога са минавали в миналото. Може да проследяват дипломатически коли, военни и тези на НСО. Това е добре известно от години, но не са взети мерки да се поправи, защото Капш отказва, а договорите не ги задължават", пише още той.

