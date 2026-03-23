"Ситуацията е на прага на драматично влошаване": МВнР с призив към българите в Близкия изток

Българите незабавно да напуснат Близкия изток. Ситуацията е на прага на драматично влошаване. Този призив направи зам.-министърът на външните работи Марин Райков по повод повишените нива на риска в Близкия изток. "Войната не е приключила. Правим постоянно анализ на ситуацията. За съжаление тази ситуация се усложнява - условията на сигурност са на прага на драматично влошаване", обясни той.

По думите му рисковете за нашите сънародници в района са "на път да се превърнат в заплаха". "Всички булгари, които желаят да напуснат съответните страни от региона трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство и летищата функционират. Говорим за хората в Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудитска арабия, Ливан и Иран", поясни той. И добави, че за тези държави е определен индекс на риск на ниво 5.

Райков предупреди, че ако въздушното пространство бъде затворено, държавата няма как да изпраща безплатни евакуационни полети за хиляди български граждани, които са пренебрегнали предупрежденията.

"Съветваме също така българските граждани да не планират използването на полети с прекачвания в летищата в региона. Това предупреждение е важно да бъде чуто, както от нашите граждани, които биха планирали пътуване в тази посока, така и най-вече от гражданите, които са в страните от този рисков, високорисков регион", каза зам.-министърът на външните работи.