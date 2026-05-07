Най-важните новини за деня: 7 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 май 2026 г.

РАДЕВ ВЪРНА ГОТОВА ПАПКАТА НА ЙОТОВА: ВИЖТЕ ПЪЛЕН СПИСЪК НА МИНИСТРИТЕ (ВИДЕО)

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев получи и върна готова със структура и състав на Министерски съвет папката с първия проучвателен мандат на президента Йотова. Правителството с премиер Румен Радев трябва да бъде гласувано утре от 52-ото Народно събрание, като това ще е 107-ия кабинет на страната. Правителството се очертава като самостоятелен кабинет на "Прогресивна България", която си спечели мнозинство в новия парламент.

ХОРАТА НА РАДЕВ НЕ ХАРЕСАХА ИДЕЯТА ЗА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА РАЗСЛЕДВА ИМУЩЕСТВОТО НА ПЕЕВСКИ

Парламентът отхвърли предложението за създаване на временна комисия, която да проверява евентуални несъответствия между доходите, имуществото и начина на живот на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. Инициативата беше внесена от "Демократична България", но не събра необходимата подкрепа, след като едва 48 депутати гласуваха "за".

"ЩЕ ВИДИТЕ КАК РАБОТИ НАШЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ": "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ОВЛАДЯВА ИЗЦЯЛО ПАРЛАМЕНТА

"Прогресивна България" си осигури пълен контрол върху временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника за работа на новото Народно събрание. Решението беше прието след остри спорове в пленарната зала и критики от страна на опозицията, че управляващото мнозинство нарушава утвърдената парламентарна практика.

ДИМИТЪР ГАНЕВ: РАДЕВ ГО ЧАКАТ НЕПОПУЛЯРНИ МЕРКИ. ЩЕ БОЛИ (ВИДЕО)

Румен Радев го чакат непопулярни мерки. Ще боли. Това каза в предаването Студио Actualno политологът от изследователски център “Тренд“ Димитър Ганев. Той изброи четирите най-големи предизвикателства пред мнозинството на “Прогресивна България“: “Да очертаем най-общо предстоящите предизвикателства. Непосредственото предизвикателство – държавният бюджет и овладяването на дефицита. Аз за овладяването на цените съм по-скептичен, но все пак могат да се предприемат антиинфлационни мерки. Овладяването обаче на дефицита означава непопулярни мерки и рязане на разходи, разкачане на автоматизмите от минималната работна заплата. Или по друг начин казано болка. И плащане на социална цена.

ФИНАНСОВИЯТ МИНИСТЪР: ПАРИ ЗА ПЕНСИИ ИМА, НОВ ДЪЛГ ЗАСЕГА НЕ Е НУЖЕН

Служебният финансов министър Георги Клисурски увери депутатите, че държавата разполага с достатъчно средства за текущите плащания и към момента няма необходимост от теглене на нов дълг. По време на изслушването си в Народното събрание той подчерта, че пенсиите, заплатите и социалните разходи са гарантирани поне до приемането на редовен бюджет.

ЗАЩО ЦЕНИТЕ РАСТАТ И КОИ СА "МАСТИТИТЕ ИГРАЧИ": СДРУЖЕНИЕТО ЗА МОДЕРНА ТЪРГОВИЯ С КОМЕНТАР

"Има проблем с вноса на занижени цени на различните стоки. Това създава нелоялна конкуреция, а Законът за агрохранителната верига нямаше да реши нито едни проблеми, а щеше да влоши проблемите на всички по веригата". Това заяви изпълнителният директор на Сдружение за модерна търговия Николай Вълканов пред БНТ. Още: "С мерките на кабинета ще излезем от кризата": Сдружението за модерна търговия не вижда ръст в цената на горивата

СТИГА ВЕЧЕ ТАЙНО СЛЕДЕНЕ НА БЪЛГАРИ: СТРАСБУРГ УДАРИ ДАНС И ОПИТИТЕ ДА СЕ СКРИВА ВСИЧКО

България трябва да въведе законов механизъм за реален съдебен контрол върху отказите на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да предоставя информация с аргумента "държавна" или "служебна" тайна. Също така е необходимо овластяване на контролните органи - съществуващ или нов независим орган трябва да получи пълен достъп до оперативните архиви на ДАНС, за да може да извършва проверки при съмнения за политическа злоупотреба. Това са няколко от важните обобщения от решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 28 април 2026 г., с които съдът в Страсбург ни подсказва, че трябва да се осъществи реформа в службите за сигурност.

КРАЙНА НАГЛОСТ: РУСКИТЕ СЛУЖБИ ЗАПОЧНАХА ДА "ЛОВУВАТ" ЧУЖДЕНЦИ, КОИТО ПОМАГАТ НА УКРАЙНА

Когато Владимир Осечкин иска да заведе децата си на училище или да отиде до супермаркета, той се обажда на полицията. Руският активист живее под полицейска охрана от 2022 г., тъй като френските власти смятат, че Русия се опитва да го убие. През април миналата година група руски мъже наблюдава дома на Осечкин и околността в югозападната част на Франция в продължение на няколко часа, като заснема видеоклипове и снимки в рамките на предполагаема подготовка за покушение, гласят съдебни документи, които не са публични, но с тях са се запознали журналисти от Associated Press.

"НЕДОВОЛСТВОТО СРЕЩУ ПУТИН Е КОЛОСАЛНО": НЕГОВО ПРОПАГАНДНО ОРЪЖИЕ ГОВОРИ ПРЕД THE WASHINGTON POST (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските елити влизат във все по-големи противоречия заради войната в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин и трупащите се тежки последствия от нея за Русия. Това пише в свой материал The Washington Post, като уточнява, че сблъсъкът е основно между два кръга – този, воден от Сергей Кириенко (бивш ръководител на "Росатом" и настоящ началник на администрацията на Путин) и ФСБ. Източниците на американската медия сравняват ситуацията с кризата от 1996 г. – един от най-трудните периоди за руското правителство след разпадането на Съветския съюз.

КРАЯТ НА ВОЙНАТА: ВИЗИЯТА НА КРЕМЪЛ КАКЪВ ЩЕ Е МИРЪТ С УКРАЙНА СПОРЕД НЯКОГА НАЙ-БОГАТИЯ РУСНАК (ВИДЕО)

Руският разследващ журналистически проект Център "Досие" на руския олигарх Михаил Ходорковски, обяви, че Кремъл е измислил стратегия как да внуши на руснаците, че Русия е победила Украйна и да сложи край на войната. Център "Досие" се е сдобил с презентация от руската президентска администрация, в която е очертан план за действие за мирно споразумение с Украйна.

THE WASHINGTON POST: ИРАН Е ПОПИЛЯЛ КУП БАЗИ НА САЩ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Иран е причинил много повече щети на американски военни обекти в Близкия изток, отколкото Вашингтон публично е признал досега. Това съобщи The Washington Post. Американската медия публикува и направи анализ на сателитни снимки, които показват какви поражения са нанесли иранските ракети и дронове по американски бази в арабските държави.

ГРЪМКИ ПРИКАЗКИ ЗА МИР С ИРАН ОТ ТРЪМП И 125 МЛН. ДОЛАРА ПЕЧАЛБА ОТ ПЕТРОЛ ЗА НЯКОЙ (ВИДЕО)

Пълен и тотален фарс - в това се превърна отдавна политиката на Доналд Тръмп, специално що се отнася до Иран. На 28 февруари, той започна война с Ислямската република, която прекрати с примирие на 7 април и оттогава ден след ден излизат новини за изказвания на Тръмп, които си противоречат - уж идва мир, уж войната пак ще продължи.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НЕ ДАВА ПАРИ ДА СЕ ПРЕВЪОРЪЖИ: ЛЮТ СПОР В ЛОНДОН

Генерал сър Ричард Баронс, бивш командващ британския обединен щаб, разкритикува британското министерство на отбраната, че "отстъпва назад", заявявайки, че липсата на средства принуждава компаниите във военния и отбранителен сектор да се местят в чужбина. Британските въоръжени сили могат само да говорят за подготовка за война, защото липсата на финансиране означава, че няма да има пари за закупуване на нови оръжия до 2030 г., предупреди четиризвездният генерал в оставка.