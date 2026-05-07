Русия официално потвърди за примирието, отново заплаши Киев с масирана атака при обстрел на парада

В съответствие с решението на президента на Руската федерация, върховен главнокомандващ на въоръжените сили Владимир Путин, по време на честванията на 81-вата годишнина от победата на съветския народ във Великата отечествена война, от 00:00 часа на 8 май до 10 май, руската страна обявява примирие. Това се казва в официално съобщение на Министерството на отбраната на Русия. През посочения период всички групировки на руските войски в зоната на специалната военна операция ще прекратят напълно бойните действия.

Едновременно с това се прекратяват ударите с ракетни войски и артилерия, високоточно оръжие с голям обсег на действие, базирано на море и във въздуха, както и с ударни безпилотни летателни апарати по местата на дислокация на ВСУ и инфраструктурни обекти, свързани с военно-промишления комплекс и въоръжените сили в дълбочина на територията на Украйна.

„Призоваваме украинската страна да последва този пример. При нарушаване на примирието от страна на ВСУ в зоната на провеждане на специалната военна операция, както и при опити за нанасяне на удари по населени места и обекти на територията на руските региони, Въоръжените сили на РФ ще дадат адекватен отговор“, се казва още в съобщението.

От руското военно министерство напомнят, че „в случай на опити на киевския режим да провали честването на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война в Москва, Въоръжените сили на Руската федерация ще нанесат масивен ракетен удар по центъра на Киев“.

От Москва отново предупредиха гражданското население на Киев и служителите на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града.

