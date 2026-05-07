След самоубийство на служител на АПИ: Тежки обвинения и въпроси за условията на работа

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) съобщи, че служител от Областното пътно управление във Велико Търново, който е отговарял за изготвянето на важни задания по текущ ремонт и поддръжка на пътищата, се е самоубил. Според организацията случаят е прикрит, а трагедията поставя под въпрос условията, в които работят експертите в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От ИПБ твърдят, че самоубийството може да е резултат от системен административен и психологически натиск върху служителя. "Този трагичен акт не е просто личен избор, а отчаян вик за помощ срещу система, която мачка експертите си", се казва в позицията на ИПБ до медиите.

Организацията поставя въпроси дали той е бил принуждаван да подписва документи, заобикалящи закона или обслужващи конкретни фирми, както и дали е получавал заплахи, ако откаже участие в подобни практики.

"Мълчанието на министрите днес е признание за вина. Самоубийството заради служебни ангажименти е безпрецедентен скандал, който изисква незабавни оставки и прокурорско разследване на целия механизъм на натиск в АПИ", се казва още в станощето им.

От ИПБ добаявт и че "обществото трябва да знае кой превърна държавната служба в смъртна присъда".

Те са категорични, че няма да допуснат случаят да бъде потулен.