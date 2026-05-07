Спорт:

След самоубийство на служител на АПИ: Тежки обвинения и въпроси за условията на работа

07 май 2026, 14:59 часа 536 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След самоубийство на служител на АПИ: Тежки обвинения и въпроси за условията на работа

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) съобщи, че служител от Областното пътно управление във Велико Търново, който е отговарял за изготвянето на важни задания по текущ ремонт и поддръжка на пътищата, се е самоубил. Според организацията случаят е прикрит, а трагедията поставя под въпрос условията, в които работят експертите в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

ОЩЕ: Ремонти на пътища без конкретика къде: Организацията на бивш шеф на КАТ-София с куп критики

От ИПБ твърдят, че самоубийството може да е резултат от системен административен и психологически натиск върху служителя. "Този трагичен акт не е просто личен избор, а отчаян вик за помощ срещу система, която мачка експертите си", се казва в позицията на ИПБ до медиите.

Организацията поставя въпроси дали той е бил принуждаван да подписва документи, заобикалящи закона или обслужващи конкретни фирми, както и дали е получавал заплахи, ако откаже участие в подобни практики.

"Мълчанието на министрите днес е признание за вина. Самоубийството заради служебни ангажименти е безпрецедентен скандал, който изисква незабавни оставки и прокурорско разследване на целия механизъм на натиск в АПИ", се казва още в станощето им.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: 90 млн. евро за едва 2 км: ИПБ със сигнал за скандална поръчка за АМ "Струма"

От ИПБ добаявт и че "обществото трябва да знае кой превърна държавната служба в смъртна присъда".

Те са категорични, че няма да допуснат случаят да бъде потулен. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Самоубийство АПИ Институт за пътна безопасност ИПБ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес