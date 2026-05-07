Русия пусна списък какво ще удря в Киев заради парада в Москва и кои ще са гости на Путин (ВИДЕО)

Правителственият комплекс на Украйна, Върховната рада (украинският парламент) и украинските министерства ще бъдат сред целите на руските ракети и дронове, ако на 9 май в Москва бъде организирана украинска въздушна атака – това съобщи руският държавен телевизионен канал "Россия 1", който онагледи твърденията с карта. А "ведър" коментатор обясни и, че бункерът, който украинският президент Володимир Зеленски използвал, също щял да бъде цел. Юрий Ушаков, съветникът на руския диктатор Владимир Путин, посъветва чрез руските държавни медии всички украинци да напуснат Киев, ако Украйна осъществи атака и удар срещу парада в Москва - Още: Къде в Русия официално няма да има парад на победата за 9 май: Карта
Russian state TV threatened Ukraine with strikes on central Kyiv if Moscow is attacked during May 8-9 parade events, showing alleged targets in the capital, including embassies. #Russia pic.twitter.com/z33yyTv3Ki— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 7, 2026
На този фон, официално стана ясно кои ще са чуждите гости за парада за Деня на победата в Москва на 9 май. Списъкът е изключително кратък, като от ЕС ще дойде само словашкият премиер Роберт Фицо. Самият Фицо се очаква да пътува до Москва по заобиколен маршрут, през въздушното пространство на Чехия, Германия, Швеция и Финландия, защото Полша и прибалтийските държави вече обявиха, че няма да пуснат самолета му през своето въздушно пространство, за да стигне до Москва – ОЩЕ: Фицо потвърди: Ще съм в Москва на 9 май, но не на парада. Във Воронеж няма да има дори парад
The Kremlin showed off Putin’s guest list for May 9th. Real "powerhouse" lineup, obviously. pic.twitter.com/5aMquwCTm6— WarTranslated (@wartranslated) May 7, 2026
Fico found a workaround to get to Moscow for May 9 — he’ll take a long detour— NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2026
He is expected to fly through the airspace of four countries: the Czech Republic, Germany, Sweden and Finland. The route will take around 3.5 to 4 hours.
Earlier, the Baltic states and Poland refused… pic.twitter.com/WY97BFqXe4
Зеленски своеобразно отговори
"Украйна предложи на Русия прекратяване на огъня, а това далеч не е първото предложение. Този път прекратете огъня от 6 май. Украйна беше готова да гарантира пълно мълчание на оръжията, но в отговор на това наше мирно предложение имаше само нови руски удари, нови заплахи от Русия. Искат разрешение от Украйна да проведат парада си, за да излизат безопасно на площада веднъж годишно и след това да продължат да убиват народа ни и да се бият отново. Руснаците вече говорят за ударите след 9 май. Странна и определено неадекватна логика на руското ръководство. Имаме и призив от някои държави, близки до Русия, че техните представители ще бъдат в Москва. Странно желание... в тези дни. Ние не препоръчваме".