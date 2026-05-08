Марко Рубио одобри оръжия за близо 26 млрд. долара за съюзници от Близкия изток, но има сериозен проблем с доставките

Държавният секретар Марко Рубио одобри продажби на оръжия в спешен режим на стойност 25,8 милиарда долара за Бахрейн, Израел, Кувейт, Катар и ОАЕ. Това е тройно повече от първоначално обявените 8,6 милиарда долара. Пакетът включва големи количества прехващащи ракети „Пейтриът“, макар че доставките може да отнемат години поради ограниченията в производствените мощности на САЩ.

Рубио е одобрил спешно продажбите на 1 май на Бахрейн, Израел, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства, според говорител на Държавния департамент. Помощник в Конгреса, който поиска да остане анонимен, обсъждайки частни обсъждания, потвърди, че законодателите са били уведомени за действието на ведомството.

Администрацията обяви в края на миналата седмица, че е одобрила ускорени продажби на оръжия на стойност 8,6 милиарда долара, без да споменава Бахрейн. Разминаването между двете числа се дължи на регулаторен проблем: администрацията счита споразуменията за промени в по-ранни одобрения, а не за нови продажби. По-голямото число ще бъде публикувано в протокола на Конгреса, когато Конгресът се завърне следващата седмица.

Общата сума демонстрира ангажимента на администрацията към съюзниците, които са устояли на ирански атаки, откакто САЩ и Израел започнаха война срещу Техеран на 28 февруари. В същото време огромният размер на евентуалните продажби и бавното темпо, с което САЩ са в състояние да произвеждат оръжията, повдигат въпроси за това колко скоро тези партньори ще получат боеприпасите.

Решението на Рубио за спешни случаи относно продажбите на оръжия премахва период за преглед от Конгреса от 15 дни за Израел и 30 дни за останалите страни получатели. Но дори и с това решение няма гаранция, че страните ще получат оръжията скоро. „Единственият начин наистина да получите срокове за доставка, които са по-бързи от две или три години – и това е оптимистично – е ако го имаме на склад“, каза Илейн Маккъскър, бивш служител на Пентагона, която сега работи в Американския институт за предприемачество. „Определено няма да получите нещо за настоящия конфликт“, добави експертът.

Страните от Персийския залив се стремят да закупят два варианта на ценните прехващачи - Patriot Guidance Enhanced Missile-T и Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement. Желаните количества представляват години производство на прехващачи, а американските запаси рязко намаляха на фона на по-ожесточеното от очакваното иранско отмъщение в Близкия изток. Само ОАЕ заявиха, че техните системи за противовъздушна отбрана са унищожили над 2200 ирански дрона от началото на войната, заедно със стотици балистични ракети.

Най-много Обединените арабски емирства биха получили 600 прехващача PAC-3 MSE, Кувейт ще получи 500, докато Катар ще получи 300, а Бахрейн ще получи 50. За сравнение, Lockheed Martin Corp. има за цел да произведе 650 прехващача PAC-3 MSE през 2026 г. - и повечето от тях вече са договорени. Общите продажби на GEM-T биха могли да бъдат 150 за Бахрейн, 500 за Кувейт, 200 за Катар и 150 за ОАЕ. Това е повече от три пъти повече от годишната производствена цел на RTX Corp. от 300 прехващача. Всички цифри представляват максималния потенциален брой договори.

Като се има предвид дългото време на чакане, свързано с повечето продажби на военни продукти в чужбина, „ако въведете нова заявка с приоритет, това ще измести или забави доставката до някой друг“, каза Стейси Петиджон, директор на програмата за отбрана в Центъра за нова американска сигурност във Вашингтон. Държавният департамент и Пентагонът не отговориха на въпроси относно датите на доставка на оръжия, докато Lockheed Martin и RTX отказаха да отговорят на въпроси относно сроковете.

