Преди първия кадър: Защо сериалът за "Български пощи" вече е хит (ВИДЕО)

07 май 2026, 14:10 часа 699 прочитания 0 коментара

Идеята се роди в разговор между мен и моя приятел Панайот Николов. Заговорихме се колко ще е забавно, ако има комедиен сериал, който се случва в българските пощи. И оттам тръгнаха супер много идеи, аз направих голям списък със ситуации, които биха могли да се случат в един пощенски клон.

Това разказа режисьорът Димитър Стафидов в предаването "Студио Actualno" за предстоящия комедиен сериал "Български пощи", който спечели интереса на публиката още преди да бъде заснет. 

Първият тийзър, публикуван в социалните мрежи, предизвика хиляди реакции и коментари, засили очакванията и даде по-ясна представа за хумористичния и закачлив тон на сериала. Още от пръв поглед проектът успява да създаде осезаем отзвук сред публиката – както с нестандартната си идея, така и с публичното въвличане на зрители и партньори в процеса по своето създаване. 

"Откакто започнахме да го правим, хората идват и ми разказват всевъзможни истории... Но е важно да кажем, че сериалът не е само за пощите. Не сме ги таргетирали по някакъв начин, по-скоро отразяваме нещата, които се случват навсякъде около нас", сподели Стафидов. 

Сюжетът ни отвежда в пощенски клон, застинал във времето, който двама млади и амбициозни управители са твърдо решени да направят модерен и успешен. Те обаче трябва да се справят не само с административния хаос, но и с колоритния си екип. А той включва всичко – букет от възрастни касиерки, пазач, склададжия и дори… пощенски гълъб, който също има своето място в този необичаен свят.

В проекта участват редица утвърдени и млади актьори – Николай Урумов ("Бай Ганьо", "Криворазбраната цивилизация", "Гунди - Легенда за любовта" и "Посоки"), Добрина Гецова ("Вяра, Надежда, Любов", Сатиричен театър), Йорданка Стефанова ("Господин за един ден", Сатиричен театър), Аглика Бояджиева и Димитрина Тенева (утвърдени имена от бургаския Драматичен театър), Емил Христов (млад актьор и шоумен), а в главните роли се превъплъщават Никола Манолевски (хасковски Драматично-куклен театър) и Никол Султанова (театър Азарян) – две свежи лица за българския екран, но със силна химия и неоспоримо екранно присъствие.

Александра Йошева
