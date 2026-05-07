Краят на войната: Визията на Кремъл какъв ще е мирът с Украйна според някога най-богатия руснак (ВИДЕО)

Руският разследващ журналистически проект Център "Досие" на руския олигарх Михаил Ходорковски обяви, че Кремъл е измислил стратегия как да внуши на руснаците, че Русия е победила Украйна и да сложи край на войната. Център "Досие" се е сдобил с презентация от руската президентска администрация, в която е очертан план за действие за мирно споразумение с Украйна.

Припомняме, че Ходорковски беше най-богатият човек в Русия в началото на XXI век, собственик на руския петролен гигант ЮКОС, но през 2003 година, когато започна да критикува корупцията в Русия, беше арестуван, обвинен в данъчни престъпления и влезе в затвора за 10 години. Той беше помилван от Путин и веднага избяга в Швейцария, а след това се премести в Лондон. През октомври 2025 г. руските власти започнаха ново наказателно дело срещу него и още 22-ма руски опозиционери за "създаване на терористична общност" (Антивоенния комитет) и опит за насилствено завземане на властта.

Мирът в Украйна според Кремъл

Как хората на Сергей Кириенко, който е началник на администрацията на Путин, си представят мира в Украйна? На първо място, като рамково споразумение между Русия и САЩ и отделно Русия и Украйна.

По териториалния въпрос - целите Донецка и Луганска области ще станат руски, а Херсонска и Запорожка област ще са руски само дотам, докъдето са стигнали руските войници при подписването на мирното споразумение. Руската армия изцяло ще се изтегли от Сумска и Харковска област и няма да прави лелеяната публично от Путин буферна зона.

И още - американските санкции срещу Русия ще паднат, но европейските ще останат в сила.

"Денацификацията", се казва в презентацията, ще бъде само символична, а украинският президент Володимир Зеленски ще остане на власт.

Мотото на политическите стратези на Кремъл гласи: "Героите в специалната военна операция загинаха в борбата за мирно небе над главите на всички нас. Като възстановяваме мира, ние правим техния подвиг ценен". На руското общество ще се продава мантрата, че е изграден щит за защита на рускоезичните в Украйна и че Русия се е увеличила с територия, по-голяма от България и Гърция - плодородна почва, сухопътен коридор, свързващ Крим с континентална Русия. И, разбира се, мантрата, че за 10-15 години Украйна и без това щяла да си изчезне. Освен това - като спре войната, Путин всъщност щял да надхитри Запада и да предотврати курс към по-дълга война, която щяла да е по-изгодна за "нацистите". Руската пропаганда ще продава колко хубав е мирът - няма вдигане на данъци, няма постоянен стрес от украинските атаки с далекобойни дронове и смърт за руските войници, силата на руската държава ще бъде впрегната за благоденствието на обикновените руснаци, които ще са още повече благодарение на "новите руски земи" в Украйна.

Вътрешни препятствия

Администрацията на Путин прогнозира недоволство сред "диванните патриоти" – най-радикалният сегмент от Z общността. Те ще бъдат насърчавани да забравят за танковете в Киев и свалянето на Зеленски. Най-недоволните ще бъдат обвинени в "липса на патриотизъм и желание да унищожат Русия с безкрайна война".

На останалата част от руското население ще бъде продадено "контролирано размразяване" – облекчаване на цензурата във филмите и литературата, малка амнистия и завръщане към политическия хумор. В документа обаче не се споменава за премахване на блокадата на Телеграм и ограниченията на Интернет.

Документът подчертава рисковете от продължаване на войната - изчерпване на ресурсите, необходимост от повишаване на данъците, съкращения в бизнеса, заплахата от атаки с дронове, дълбоки удари и тероризъм, демографска криза и идването на още повече мигранти, както и възможността за загуба от САЩ при преразпределението на новия световен ред.

Заслужава да се отбележи, че презентацията няма отношение към хода на преговорите и по-скоро отразява очакванията на политическия блок на руската президентска администрация в контекста на планирането на пропагандни кампании. Въпреки това, описаният в документа сценарий като цяло съвпада с исканията на Русия в преговорите с Украйна, които влязоха в застой след началото на войната в Иран.

Източник: Център "Досие"