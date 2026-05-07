Прогноза за времето - 8 май 2026 г. (петък)

През нощта облачността ще е разкъсана, временно намаляваща над западните райони. До полунощ на отделни места в източната половина от страната ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°. Утре ще има значителна облачност, в следобедните часове над Западна и Централна България - купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни, валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, по Черноморието – между 15° и 18°, за София – около 21°.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Валежи в планините

Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто-дъждовна и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

Облачно по морето

Над Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: НИМХ