Financial Times: Евросъюзът се готви за евентуални преговори с Путин за край на войната в Украйна

08 май 2026, 1:32 часа 437 прочитания 0 коментара
Лидерите на ЕС се готвят за евентуални преговори с Владимир Путин на фона на разочарованието от преговорите на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна. „Файненшъл таймс“ съобщава, че председателят на Европейския съвет Антонио Коща вярва, че Европейският съюз има потенциал за преговори с Русия. Освен това той твърди, че украинският президент Володимир Зеленски подкрепя това.

„Разговаряме с 27-те лидери на държавите-членки на ЕС, за да определим най-добрия начин да организираме действията си и да разберем какво точно трябва да обсъдим ефективно с Русия, когато му дойде времето за това“, каза служителят. Според него, по време на срещата на върха на лидерите на ЕС, проведена в Кипър миналия месец, Зеленски „ни е помолил да бъдем готови да дадем положителен принос към преговорите“.

В статията се посочва, че много европейски лидери са загрижени за ограничения напредък в преговорите, водени от САЩ. Освен това ЕС е в опасно изолирана позиция в тези преговори, в които блокът може да бъде принуден да приеме споразумение, с което не е съгласен.

Коща отбеляза, че блокът ще се въздържа от намеса в процеса, воден от президента Тръмп. Той също така призна, че не е имало индикации от Кремъл, че Путин е готов да седне с който и да е представител на ЕС. „Да, такава възможност съществува. Но досега никой не вижда никакви признаци от Русия, че наистина иска да започне сериозни преговори“, каза той.

Неназован представител на президентската канцелария също потвърди разговорите с Коща. „Нуждаем се от по-голяма координация на европейско ниво“, каза неназован украински служител. Той добави, че това може да се изрази в „лидер, който би могъл да преговаря с Русия от името на всички европейци“, за да окаже „по-голям натиск“ върху Русия.

Изданието добавя, че няма консенсус сред 27-те лидери на блока относно това кой трябва да бъде назначен за представител на ЕС в подобни преговори. Също така не е решено кога трябва да започнат те, нито какво ще бъде предложението към Путин.

Преговори за войната в Украйна

Помощникът на Владимир Путин Владимир Ушаков заяви, че Украйна трябва да изтегли войските си от Донбас, за да „прекрати“ бойните действия и да „отвори вратата за сериозни дискусии относно перспективите за дългосрочно уреждане“.

Андрей Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана, подчерта, че това показва намерението на Русия да продължи войната.

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий също отбеляза интересен момент в изявлението на Ушаков. „Истинското отношение на Русия към света беше разкрито само от една дума на помощника на диктатора Путин“, каза той.

Елин Димитров
