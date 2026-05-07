"Турнирът на Емери": Голям обрат в английския сблъсък и червен картон определиха финала за Лига Европа

Астън Вила и Фрайбург ще определят победителя в Лига Европа.

Домакините започнаха активно, но гостите бързо се съвзеха. Двата отбора си размениха интересни положения в първия четвърт час. Все пак добрата игра на Вила бе материализирана в 36-ата минута. Уоткинс комбинира с Буендия, за да открие резултата. До почивката Ортега изби опасен изстрел на голмайстора. През втората част възпитаниците на Унай Емери натиснаха още повече.

В 58-ата минута Буендия реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Миленкович срещу Торес. Не след дълго гол на Уоткинс бе отменнен заради засада. В 70-ата минута Крис Ууд изтърва сам срещу Емилиано Мартиненс. В заключителната фаза Макгин уби интригата. Първо завърши отлична комбинация за 3:0, а впоследствие се възпозлва от пас на Роджърс за крайното 4:0.

Междувременно Фрайбург победи Брага с 3:1 и с общ резултат 4:3 се класира за финала. Още в шестата минута Марио Доргелес остави португалския тим с човек по-малко заради директен червен картон. Германците се възползваха от численото си преимущество чрез Лукас Кюблер, който откри резултата в 19-ата минута минута, а Йохан Манзамби удвои в края на първата част. Кюблер вкара и за 3:0 в 72-рата минута. Пау Виктор намали изоставането на Брага, но гостите нямаха сили за повече.