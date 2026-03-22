Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Заплаха за световния мир": Надежда Нейнски за Иран и Ормузкия проток

22 март 2026, 18:25 часа 772 прочитания 0 коментара
"Иран се опитва да разшири конфликта като изстрелва ракети срещу държавите от Залива", каза министърът на външните работи Надежда Нейнски в предаването "На фокус" по Нова телевизия във връзка с напрежението в Близкия изток. Българският външен министър е разговаряла с външните министри от Залива и те са казали, че за първи път им се случва и то в свещения за мюсюлманите месец техни съседи да ги острелват по граждански обекти, но най-вече по съоръжения за производство и добиване на петрол по цялата им инфраструктура. 

Според нея за света и за България е важно да бъде ликвидирана заплаха от използване на ядрено оръжие. "Дори атаките по страните от Залива показва колко нелоялен съсед е Иран и каква голяма заплаха е за световната икономика. Всички тези неща притесняват и ЕС, и НАТО, и САЩ, но и държави извън тези формати. Това е заплаха за световния мир", посочи още външният ни министър.

Тя отбеляза, че конфликтът не дава признаци, че ще приключи скоро и това е тревожно.

Случващото се в Ормузкия проток е решаващо

Министърът посочи, че това, което се случва в Ормузкия проток, блокираното на свободата на корабоплаването по всички международни споразумения и закони е абсолютно недопистумио.

"Мнозина от наблюдателите казват, че войната срещу Иран ще се реши най-вече в Ормузкия проток", коментира Нейнски. 

По думите й през този проток минава голяма част от търговията с петрол и природен газ, в резултат на което това спиране повишава риска и цената на застраховката на търговските кораби, което оскъпява доставките. "Това съчетано с ударите, които се нанасят върху съоръженията за придобиване на петрол, води до рязко повишаване на цените на петрола, което вече засяга и България. От там възпрепятства и повишава цените на стоките. Цялата световна икономика практически зависи от това", добави още Нейнски. 

Външната политика на България

Тя уточни, че външната политика на България е в съответствие с тази на ЕС, но САЩ са стратегически партньор на България и има абсолютно съобразяване и съвместни действия от страна на САЩ и останалите партньори не като участници в конфликта, а по отношение на туширане на рисковете за световната икономика и световния мир.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
МВнР НАТО Надежда Нейнски Ормузки проток война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес