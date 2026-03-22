"Заплаха за световния мир": Надежда Нейнски за Иран и Ормузкия проток

"Иран се опитва да разшири конфликта като изстрелва ракети срещу държавите от Залива", каза министърът на външните работи Надежда Нейнски в предаването "На фокус" по Нова телевизия във връзка с напрежението в Близкия изток. Българският външен министър е разговаряла с външните министри от Залива и те са казали, че за първи път им се случва и то в свещения за мюсюлманите месец техни съседи да ги острелват по граждански обекти, но най-вече по съоръжения за производство и добиване на петрол по цялата им инфраструктура.

Според нея за света и за България е важно да бъде ликвидирана заплаха от използване на ядрено оръжие. "Дори атаките по страните от Залива показва колко нелоялен съсед е Иран и каква голяма заплаха е за световната икономика. Всички тези неща притесняват и ЕС, и НАТО, и САЩ, но и държави извън тези формати. Това е заплаха за световния мир", посочи още външният ни министър.

Тя отбеляза, че конфликтът не дава признаци, че ще приключи скоро и това е тревожно.

Случващото се в Ормузкия проток е решаващо

Министърът посочи, че това, което се случва в Ормузкия проток, блокираното на свободата на корабоплаването по всички международни споразумения и закони е абсолютно недопистумио.

"Мнозина от наблюдателите казват, че войната срещу Иран ще се реши най-вече в Ормузкия проток", коментира Нейнски.

По думите й през този проток минава голяма част от търговията с петрол и природен газ, в резултат на което това спиране повишава риска и цената на застраховката на търговските кораби, което оскъпява доставките. "Това съчетано с ударите, които се нанасят върху съоръженията за придобиване на петрол, води до рязко повишаване на цените на петрола, което вече засяга и България. От там възпрепятства и повишава цените на стоките. Цялата световна икономика практически зависи от това", добави още Нейнски.

Външната политика на България

Тя уточни, че външната политика на България е в съответствие с тази на ЕС, но САЩ са стратегически партньор на България и има абсолютно съобразяване и съвместни действия от страна на САЩ и останалите партньори не като участници в конфликта, а по отношение на туширане на рисковете за световната икономика и световния мир.